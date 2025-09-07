“Es grave”: Naya Fácil alertó a sus seguidores al revelar complejo momento personal - Chilevisión

La influencer aseguró que está intentando solucionar la situación, pero dijo que hay "en juego muchas cosas importantes".

Naya Fácil alertó a sus seguidores este domingo, luego de que la joven decidiera revelar que se encuentra en un momento complejo de su vida que "es grave".

La influencer aseguró que está intentando resolver la situación e incluso admitió que confía en sus capacidades para salir victoriosa, pero declinó entregar más detalles.

¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de Instagram, uno de los seguidores de Naya le envió un mensaje privado que dice: "Algo te pasó a ti, Naya. Te conozco".

La influencer publicó una captura de pantalla del escrito y agregó: "La verdad es que sí, pero son cosas que de momento no puedo contar hasta solucionarlo, ya que es un tema súper delicado, muy, muy delicado".

En esa misma línea, aseguró: "Me conocen demasiado mis facilines, gracias por preguntar. Sé que lo voy a solucionar, como todo, pero si lo cuento ahora están en juego muchas cosas importantes, es grave, igual. Por eso no me he referido, pero no puedo fingir en las redes sociales".

Naya ha causado revuelo durante este fin de semana luego de que presentara a su nuevo amor, quien sería el joven Erich Stowhas Suarez, según reportó el portal Infama; sin embargo, la joven no volvió a hablar de él, ni tampoco se refirió a la información revelada.

Revisa la publicación de Instagram: