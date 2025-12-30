Sucedió otra vez: Gendarmería confirma liberación por error de imputado que debía cumplir prisión preventiva - Chilevisión

A través de un comunicado, la institución indicó que esto ocurrió el pasado miércoles cuando el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de ingreso a prisión preventiva la que no fue ejecutada.

Gendarmería confirmó un nuevo error dentro de la institución lo que provocó la liberación de un imputado que debía cumplir prisión preventiva.

A través de un comunicado, la institución indicó que esto ocurrió el pasado miércoles 24 de diciembre, cuando el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de ingreso a prisión preventiva.

Sin embargo, esto no fue ejecutada por el personal a cargo, lo que derivó en la liberación del sujeto cuando debía mantenerse en prisión.

Gendarmería indicó que el funcionario responsable del ingreso a la unidad penal ha sido sancionado y apartado de sus funciones por su conducta.

Además, se agregó que se están revisando y fortaleciendo los protocolos de ingreso a prisión preventiva para garantizar que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.

Comunicado de Gendarmería