 Contraloría resolvió destituir a alcalde de Vichuquén por conducción de vehículo fiscal en estado de ebriedad - Chilevisión
30/12/2025 13:55

Contraloría resolvió destituir a alcalde de Vichuquén por conducción de vehículo fiscal en estado de ebriedad

Tras ser detenido, Patricio Rivera fue formalizado y se le decretaron las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir.

Este martes, la Contraloría General de la República ordenó destituir al alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera (RN), luego de que fuera detenido por conducir un vehículo fiscal en estado de ebriedad.  

Esto se dio el pasado 20 de septiembre, cuando el edil fue detenido en la localidad de La Huerta, comuna de Hualañé en la región del Maule. 

Rivera fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad, donde se le decretaron las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir.

Contraloría ordenó destitución de alcalde tras sumario

La Contraloría realizó una investigación sumaria por "uso indebido de vehículo fiscal" y ordenó su destitución, aunque el aún alcalde puede interponer recursos contra dicha medida.

Cabe señalar que Contraloría tiene la facultad de sancionar el mal uso de un vehículo fiscal por parte de cualquier autoridad, lo que puede terminar en la destitución. 

