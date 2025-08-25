“No quiero volver a...”; Naya Fácil sorprendió a sus seguidores con drásticos cambios alimenticios - Chilevisión

"Quiero aprender a escuchar mi cuerpo", aseguró la influencer, quien explicó que hay ciertos alimentos que causan le causan malestares físicos.

Este domingo Naya Fácil reveló a sus seguidores que durante el último tiempo ha estado sufriendo de intolerancias y retención de líquidos en algunas partes de su cuerpo, por lo que tomó una radical decisión.

"Hace como una semana aproximadamente, o menos, que tomé una decisión en mi vida internamente para mí y para mi salud porque he leído muchas cosas frases y visto videos de que 'somos lo que comemos'", aseguró la influencer en sus redes sociales.

¿Qué dijo Naya Fácil?

En esa misma línea, anunció: "Hace como una semana decidí no tomar más michelada, la verdad. Sí me va a costar porque es una de las cosas más ricas y que a mí más me encanta beber, más que el sabor de la cerveza, me gusta el sabor de la sal con el limón".

Aunque primero aseguró que había dejado dicha preparación "definitivamente", después Naya aclaró que solo se trata de algo momentáneo: "No les estoy diciendo que estoy dejando de beber alcohol, pero al menos michelada ya no quiero volver a tomar. No sé si para siempre, porque igual es algo rico, pero de momento por varios meses no quiero tomar".

La influencer explicó que ha estado investigando en internet y así llegó a descubrir que la sal y la leche causan algunos malestares en su cuerpo: "Las micheladas dejan de ser parte de mi alimentación bebestible, sinceramente no me aportan en nada".

"Por mi salud (...) Quiero aprender a escuchar mi cuerpo", comentó finalmente Naya, quien aseguró que lleva 10 años sin consumir carne animal a pesar de lo mucho que le gustaba, por lo que está determinada a lograr su nuevo objetivo.

