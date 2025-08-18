“Quizás este es el fin de Naya Fácil”: El duro descargo de la influencer que alertó a sus seguidores - Chilevisión

La conocida personalidad de redes sociales aseguró que la situación que está atravesando la ha llevado a reflexionar sobre la posibilidad de irse del país.

Naya Fácil sorprendió en redes sociales este domingo y anunció que si no logra recuperar su cuenta de Instagram dentro de una semana, se retirará definitivamente de las redes sociales.

La influencer no recibió una explicación respecto de por qué su cuenta principal fue desactivada; sin embargo, la situación escaló tanto, que Naya incluso evalúa irse del país.

¿Qué dijo Naya Fácil?

"Este es mi primer aviso, si no recupero mi Instagram esta semana, me retiro de las redes sociales y me salgo. Ya me aburrí de las redes sociales. Necesito mi Instagram", explicó Naya, quien además escribió: "Segunda semana cesante".

En esa misma línea, la influencer sentenció: "Ya me está entrando la abstinencia así full (...) Estoy chata de que siempre me pase lo mismo. Voy a replantearme mi vida en Instagram, así que, para los que me tengan mala, pónganse muy felices, porque quizás este es el fin de Naya Fácil".

La influencer aseguró que está "luchando" contra una situación que se repite constantemente, donde incluso puso de ejemplo a la cantante Yailin "La Más Viral", quien sube contenido fuera de las normas de Instagram y nunca es censurada.

"¿Saben lo que he pensado? Que el día en que yo ya no quiera trabajar más con redes sociales, ni nada, yo me voy a ir de Chile. No voy a irme mañana ni pasado, pero siempre he pensado que el día que yo ya no trabaje más de las redes sociales, es porque me aburrió la exposición", expresó la joven.

Finalmente, Naya explicó que irse del país es la única opción viable, ya que si no se dedica a las redes sociales, la gente de todos modos la va a reconocer.

