 “Quizás este es el fin de Naya Fácil”: El duro descargo de la influencer que alertó a sus seguidores - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/08/2025 12:29

“Quizás este es el fin de Naya Fácil”: El duro descargo de la influencer que alertó a sus seguidores

La conocida personalidad de redes sociales aseguró que la situación que está atravesando la ha llevado a reflexionar sobre la posibilidad de irse del país.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil sorprendió en redes sociales este domingo y anunció que si no logra recuperar su cuenta de Instagram dentro de una semana, se retirará definitivamente de las redes sociales.

La influencer no recibió una explicación respecto de por qué su cuenta principal fue desactivada; sin embargo, la situación escaló tanto, que Naya incluso evalúa irse del país.

¿Qué dijo Naya Fácil?

"Este es mi primer aviso, si no recupero mi Instagram esta semana, me retiro de las redes sociales y me salgo. Ya me aburrí de las redes sociales. Necesito mi Instagram", explicó Naya, quien además escribió: "Segunda semana cesante".

En esa misma línea, la influencer sentenció: "Ya me está entrando la abstinencia así full (...) Estoy chata de que siempre me pase lo mismo. Voy a replantearme mi vida en Instagram, así que, para los que me tengan mala, pónganse muy felices, porque quizás este es el fin de Naya Fácil".

La influencer aseguró que está "luchando" contra una situación que se repite constantemente, donde incluso puso de ejemplo a la cantante Yailin "La Más Viral", quien sube contenido fuera de las normas de Instagram y nunca es censurada.

"¿Saben lo que he pensado? Que el día en que yo ya no quiera trabajar más con redes sociales, ni nada, yo me voy a ir de Chile. No voy a irme mañana ni pasado, pero siempre he pensado que el día que yo ya no trabaje más de las redes sociales, es porque me aburrió la exposición", expresó la joven.

Finalmente, Naya explicó que irse del país es la única opción viable, ya que si no se dedica a las redes sociales, la gente de todos modos la va a reconocer.

Revisa las historias de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

Lo último

Lo más visto

“Me va bien en Chile”: Quién es el Tío Lukas, acusado de contactar a sicarios del “Rey de Meiggs”

Ricardo Villón es el nombre del ciudadano ecuatoriano detenido el viernes durante un operativo que se realizó en Independencia. Este lunes enfrentará su control de detención como presunto intermediario del sicariato.

18/08/2025

“Nada que decir”: Sammis Reyes reaccionó a imitación del comediante Felipe Parra

El deportista comentó la imitación en la que el comediante chileno resaltó algunas reconocibles características de la personalidad de la pareja de Emilia Dides.

18/08/2025

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

18/08/2025

“Hay cámaras con audio”: DJ Ilaisa arremetió contra Karol Dance tras acusarla de planificar infidelidad

Karol Dance le dijo a Paula Escobar que Ilaisa Henríquez "lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar, pero eso no es excusa. El casado soy yo"- La DJ respondió en redes sociales.

18/08/2025