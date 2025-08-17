 “Alerta, ojo con los...”: La reacción de Naya Fácil tras conocerse el nuevo romance de su ex - Chilevisión
17/08/2025 15:31

“Alerta, ojo con los...”: La reacción de Naya Fácil tras conocerse el nuevo romance de su ex

La influencer ya había visto el registro, y aunque agradeció el paso de Alfonso por su vida, lanzó duros consejos a sus seguidores en torno a las relaciones de pareja y el amor.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil ocupó sus redes sociales este domingo y se refirió al nuevo amor de Alfonso, su expareja con la que terminó hace 10 días.

La influencer había mencionado que la relación entre ellos no funcionó porque tuvo conocimiento de que el joven mantenía conversaciones comprometedoras con otras mujeres.

¿Qué dijo Naya Fácil?

Al respecto, Naya comentó en Instagram: "Sí, algo así supe porque ustedes me cuentan todo y la verdad me parece super bien (...) Las personas somos pasajeras en la vida de todos y algo pasó a enseñarme".

En esa misma línea, agregó: "Yo no sé si él habrá aprendido algo de mí, pero yo sí aprendí cosas de él: Nunca entregues todo a la primera y tener más alerta, ojo con los hombres intensos que llegan así como a prometerte el mundo, el cielo y la tierra porque así como llenan de intensidad, tú te vas dando cuenta que en verdad no es tan así".

Finalmente, la influencer concluyó: "Le deseo lo mejor en su nuevo amorío (...) Estoy en una etapa donde yo no me voy en la mala onda ni con rencores. Bien, bien por ellos".

Revisa la historia de Instagram:

