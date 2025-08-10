“Yo lo viví”: Naya Fácil arremetió contra historiador tras dichos por el pueblo Mapuche - Chilevisión

Williams Alegría cuestionó los dichos de Naya sobre el pueblo Mapuche en un extenso video y la influencer contestó con todo: "Nadie me puede venir a contar que no es así, si yo lo viví".

Naya Fácil volvió a causar revuelo en redes sociales tras enfrascarse en un tenso debate con el historiador chileno Williams Alegría, tras los dichos de la influencer en contra del pueblo mapuche.

Hace unos meses, Naya tildó al pueblo indígena de "machistas", "abusadores" y "homofóbicos", por lo que se declaró "ex mapuche". La polémica escaló y una serie de familias mapuches presentaron un recurso de protección en contra de la influencer, acusándola además de mostrar un Nguillatún.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

Al respecto, Alegría hizo un video donde señala: "Estamos rodeados de influencers chilenos que creen que su experiencia personal les da derecho a hablar por todo un pueblo", y analizó las palabras de Naya.

En esa misma línea, agregó: "El pueblo Mapuche no es tu infancia, no es lo que viste de niña (...) criticar una práctica es legítimo, pero usarla para manchar a millones de personas es repetir el mismo discurso que por siglos usaron gobiernos militares y empresas para justificar su despojo".

"Lo más peligroso no es que ella lo diga, sino que un pueblo entero lo comparta sin cuestionar nada", añadió en sus redes sociales, a lo que la influencer comentó el video, diciendo: "Me siento orgullosa de haber hecho público todo lo que se vive silenciosamente en esa cultura y repetiría mil veces que soy ex mapuche".

Naya volvió a mencionar que, a su parecer, la comunidad mapuche es un "pueblo machista que oprime a las mujeres" y sus seguidores comentaron ampliamente la publicación, por lo que Alegría decidió borrar el post; sin embargo, hizo un análisis extenso en torno al concepto del machismo.

En tanto, la influencer concluyó: "Mi padre es mapuche, mi madre es mapuche. Asistí a muchos Nguillatún hasta los 18 años, y qué loco que me vengan a decir cómo es el pueblo mapuche si yo viví donde pasa todo, nadie me puede venir a contar que no es así, si yo lo viví".

