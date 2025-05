“Me considero exmapuche”: Naya Fácil hizo polémica confesión sobre su pasado e infancia en Villarrica - Chilevisión

La influencer Naya Fácil hizo noticia esta semana entre sus seguidores al volver a Villarrica por primera vez desde su adolescencia, pues ha relatado en varias ocasiones que huyó en busca de un mejor futuro y nuevas oportunidades.

La creadora de contenidos también ha reconocido haber sufrido episodios de violencia física y psicológica de parte de sus padres, motivos que la llevaron a tomar aún más distancia con su región natal.

Sin embargo, luego de casi una década -según contó en sus historias de Instagram- decidió reencontrarse con el lugar donde se crió "para cerrar ciclos y despedirme de esta ciudad". "Hay que ser valientes para volver donde tú te criaste", expresó.

"No comparto sus tradiciones"

A orillas del lago la empresaria comenzó relatando que "vengo porque ya estoy crecida emocional y económicamente, crecí como persona, crecí en mi edad. Me vengo a liberar de mi pasado".

Luego, se enfocó para abordad en profundidad sus raíces provenientes del pueblo mapuche: "Si bien tengo mis dos apellidos mapuche, quizás yo nunca compartí muchas tradiciones de la comunidad", inició.

"No comparto que hagan ofrendas con animales, que hagan sacrificios con animales, no comparto su machismo, no comparto la homofobia, no comparto absolutamente nada", declaró tajante en la red social.

Posteriormente hizo un anunció: "Terminando mi proceso judicial en el cual me encuentro voy a cambiar mis apellidos a cualquier otro apellido que no me identifique como mapuche, no comparto sus tradiciones".

Naya no cerró ahí su reflexión y continuó aseverando que "mejoré como persona, crecí, podé mi árbol, corté las cadenas de muchos traumas, de mucha violencia, de mucha vulnerabilidad en todo ámbito, corté esas cadenas y me siento orgullosa por quién soy".

"Quizás solo fue una etapa, fue lo que yo tuve que pasar para hacer lo que soy hoy en día... Me abrazo, abrazo mis momentos, abrazo absolutamente todo. Abrazo, pero yo no quiero heredar nada de allá", complementó.

Finalmente, junto con aclarar que "no quiero heredar tierras mapuches", cerró su mensaje con una nueva aclaración: "en fin, son creencias que la verdad no comparto para nada, me considero exmapuche", concluyó.