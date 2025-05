La angustia de Naya Fácil tras llamado de vecina por emergencia en su casa: “Lo que me faltaba” - Chilevisión

A través de sus historias de Instagram, la reconocida influencer relató que recibió el llamado de una vecina alertando que había desconocidos intentando ingresar a su vivienda en La Reina.

Un gran susto fue el que pasó Naya Fácil tras el llamado teléfonico de una vecina, quien le alertó que vio a desconocidos intentando ingresar a su vivienda ubicada en la comuna de La Reina.

La influencer contó que estaba en compañía de su hermana para dirigirse a un centro comercial cuando debieron interrumpir sus planes a causa de la emergencia, por lo que fueron rumbo a la casa de inmediato.

"Lo que me faltaba", comentó. "Íbamos a ir al mall a almorzar con mi hermana y nos llamó una vecina que estaban intentando entrar a mi casa, realmente ya no sé qué h...", dijo.

Además, entregó detalles de lo que estaba ocurriendo en el inmueble: "Están todos los de la Paz Ciudadana fuera de mi casa viendo qué onda, pues están resguardando, dicen que habían autos afuera. A plena luz del día, loco".

Luego, Naya comentó que, después de tantos acontecimientos en su vida, intenta reaccionar de forma racional a los imprevistos: "Me han pasado tantas cosas en la vida que lo único que he aprendido es a mantener la compostura y a no llorar".

Mientras iban en camino, también relató que su hermana revisaba las cámaras de seguridad en su celular. "Menos mal que la vecina nos avisó al tiro, si me avisó y yo me vine pero soplada para acá", manifestó. "De verdad, me llegó a doler la guata", agregó.

Naya reconoció que dejó abierta su casa

Por fortuna, una vez llegó a su casa logró constatar que solo se trató de un mal rato, pues los presuntos delincuentes no lograron entrar. "No pasó nada malo, tranquilidad ante todo", reaccionó.

"No pasa nada, está todo bien en la casa. Vinimos a ver, pero sí, efectivamente estaba abierta la casa, pero es porque a nosotras se nos quedó abierta. Se nos quedó abierta la casa", reconoció en sus historias de Instagram.

"Ya andamos con la cabeza en cualquier parte, así que fue error mío", reconoció en la red social. "Menos mal no pasó nada, chiquillos, menos mal", concluyó.