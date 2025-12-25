Incendio en cité de Quinta Normal obligó a evacuar a 24 personas durante la madrugada - Chilevisión

La emergencia se desató cerca de las 03:30 horas y requirió la intervención de 13 compañías de Bomberos para evitar la propagación del fuego a inmuebles colindantes. No se registraron lesionados ni muertos.

Un incendio estructural registrado durante la madrugada de este domingo obligó a una evacuación masiva en un cité de la comuna de Quinta Normal, región Metropolitana.

La emergencia se produjo cerca de las 03:30 horas, cuando residentes del recinto alertaron a Bomberos por un fuego que se habría iniciado al interior de uno de los inmuebles. Al llegar al lugar, las primeras labores de control se vieron dificultadas debido al complejo acceso al sector afectado, ya que el incendio se encontraba al final de un pasillo largo y estrecho.

A esto se sumó que varios habitantes del cité, al percatarse de la magnitud de las llamas, comenzaron a retirar sus pertenencias, como colchones y electrodomésticos, lo que obstaculizó el ingreso del personal de emergencia.

Cabe señalar que a un costado del cité siniestrado se ubicanpor lo que los esfuerzos iniciales se centraron en evitar la propagación del incendio a otras estructuras.

Ante el riesgo, se decretó una segunda alarma de incendio, lo que permitió el despliegue de 13 compañías de Bomberos, con cerca de 50 voluntarios trabajando en el lugar. Gracias a estas labores, se logró evacuar de manera preventiva a un total de 24 personas.

Tras más de una hora de intenso combate, Bomberos consiguió controlar y extinguir las llamas. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Las causas que originaron el incendio aún no han sido determinadas y serán materia de investigación por parte de los equipos especializados.