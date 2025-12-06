Adulto mayor es seguido y asaltado tras retirar dinero de banco en Quinta Normal - Chilevisión

El grupo lo interceptó afuera de su domicilio, donde le arrebataron un bolso con efectivo antes de escapar en una camioneta roja.

Durante la tarde de este viernes, un adulto mayor fue seguido por al menos cinco delincuentes después de retirar dinero desde una entidad bancaria en la comuna de Quinta Normal.

Según muestran las cámaras de seguridad, la víctima llegó hasta su domicilio, que además funciona como restaurante, estacionó su vehículo y, al momento de descender, una camioneta roja se detuvo frente al lugar. Desde ella bajaron los asaltantes para interceptarlo.

Tras un forcejeo, los individuos lograron arrebatarle un bolso con dinero en efectivo y escaparon rápidamente en dirección desconocida.

Vecinos del sector señalaron que este tipo de asaltos no es habitual en la zona. En tanto, la víctima y su familia decidieron no entregar declaraciones por temor a posibles represalias de la banda.