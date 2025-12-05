 Enel informa que habrá cortes de luz en 7 comunas de Santiago los días 6 y 7 de diciembre - Chilevisión
05/12/2025 20:00

Enel informa que habrá cortes de luz en 7 comunas de Santiago los días 6 y 7 de diciembre

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa encargada del suministro de electricidad en la zona central de Chile, anunció que habrá cortes de luz en varias comunas de Santiago este fin de semana.

Las interrupciones se enmarcan en los trabajos en terreno de la compañía los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

El sábado los cortes de luz serán en Estación Central, Ñuñoa, Cerrillos, Santiago y La Florida. El domingo, en tanto, serán en Independencia, Santiago y Maipú.

Sábado 6

  • Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Cerrillos: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

  • Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Domingo 7

  • Independencia: Desde las 09:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

  • Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

