Enel informa que habrá cortes de luz en 7 comunas de Santiago los días 6 y 7 de diciembre - Chilevisión

El sábado los cortes de luz serán en Estación Central, Ñuñoa, Cerrillos, Santiago y La Florida. El domingo, en tanto, serán en Independencia, Santiago y Maipú.
Enel, la empresa encargada del suministro de electricidad en la zona central de Chile, anunció que habrá cortes de luz en varias comunas de Santiago este fin de semana.
Las interrupciones se enmarcan en los trabajos en terreno de la compañía los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre.
