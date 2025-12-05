 Alerta roja en Cartagena por incendio forestal: Senapred solicitó evacuar sector - Chilevisión
05/12/2025 15:32

Alerta roja en Cartagena por incendio forestal: Senapred solicitó evacuar sector

El organismo activó los protocolos de emergencia por un siniestro en Camino El Turno, Cartagena, región de Valparaíso.

Este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja por un incendio forestal en la comuna de Cartagena.

El organismo pidió evacuar el sector de Camino El Turno, en la mencionada comuna, debido al avance de las llamas.

En ese sentido, indicaron que para reforzar el protocolo se decidió activar mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).

Senapred declara alerta roja por incendio en Cartagena

De acuerdo a Senapred, el siniestro se encuentra en combate y está afectando a una superficie de 0,5 hectáreas, cercano a sectores habitados.

A raíz de eso, las autoridades han decidido movilizar a cuerpos de Bomberos de Viña del Mar y Valparaíso, junto con brigadas y técnicos de Conaf, además de camiones aljibes y personal municipal. 

En desarrollo...

