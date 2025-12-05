Último día para postular a Subsidio Eléctrico: Este es el paso a paso y los requisitos del beneficio - Chilevisión

Quienes aún no han presentado su solicitud deben hacerlo HOY para acceder a este apoyo antes del invierno. Conoce todos los detalles del beneficio acá.
Este viernes 5 de diciembre vence el plazo para postular a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio estatal orientado a familias vulnerables para aliviar el costo de las cuentas de luz.
Quienes aún no han presentado su solicitud deben hacerlo hoy para acceder a este apoyo antes del invierno.
Este beneficio busca entregar un descuento directo en boletas eléctricas a quienes pertenecen al 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).
A continuación, te explicamos quiénes pueden acceder, cómo postular y cuáles son los requisitos.
Para postular al Subsidio Eléctrico antes que finalice el plazo establecido este viernes 5 de diciembre, debes considerar los siguientes requisitos:
Para acceder a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico de cara al primer semestre del 2026, debes seguir los siguientes pasos: