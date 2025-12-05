 Último día para postular a Subsidio Eléctrico: Este es el paso a paso y los requisitos del beneficio - Chilevisión
05/12/2025 10:55

Último día para postular a Subsidio Eléctrico: Este es el paso a paso y los requisitos del beneficio

Quienes aún no han presentado su solicitud deben hacerlo HOY para acceder a este apoyo antes del invierno. Conoce todos los detalles del beneficio acá.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes 5 de diciembre vence el plazo para postular a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio estatal orientado a familias vulnerables para aliviar el costo de las cuentas de luz.

Quienes aún no han presentado su solicitud deben hacerlo hoy para acceder a este apoyo antes del invierno.

Este beneficio busca entregar un descuento directo en boletas eléctricas a quienes pertenecen al 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

A continuación, te explicamos quiénes pueden acceder, cómo postular y cuáles son los requisitos.

¿Quiénes pueden acceder al Subsidio Eléctrico?

Para postular al Subsidio Eléctrico antes que finalice el plazo establecido este viernes 5 de diciembre, debes considerar los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Estar al día en la cuenta de la luz al 22 de diciembre de 2025.
  • Su número de cliente debe estar asociado a una tarifa o consumo residencial.
  • Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH). La fecha de corte que se considerará para estos registros corresponde a la segunda quincena de noviembre 2025.
  • Si ya es beneficiario, recuerde actualizar sus datos de ser necesario.

¿Cómo postular al beneficio?

Para acceder a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico de cara al primer semestre del 2026, debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al sitio web de la Ventanilla Única Social con tu ClaveÚnica. 
  • Accede a la Sucursal Virtual o llama al Call Center 101 de ChileAtiende. En ambos casos, debes indicar tu RUT y número de cliente para que un ejecutivo o ejecutiva valide tu identidad y verifique si cumples con los requisitos.
  • También puedes dirigirte a una de las sucursales de ChileAtiende y realizar el trámite de forma presencial. 

