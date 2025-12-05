Último día para postular a Subsidio Eléctrico: Este es el paso a paso y los requisitos del beneficio - Chilevisión

Quienes aún no han presentado su solicitud deben hacerlo HOY para acceder a este apoyo antes del invierno. Conoce todos los detalles del beneficio acá.

Este viernes 5 de diciembre vence el plazo para postular a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio estatal orientado a familias vulnerables para aliviar el costo de las cuentas de luz.

Quienes aún no han presentado su solicitud deben hacerlo hoy para acceder a este apoyo antes del invierno.

Este beneficio busca entregar un descuento directo en boletas eléctricas a quienes pertenecen al 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

A continuación, te explicamos quiénes pueden acceder, cómo postular y cuáles son los requisitos.

¿Quiénes pueden acceder al Subsidio Eléctrico?

Para postular al Subsidio Eléctrico antes que finalice el plazo establecido este viernes 5 de diciembre, debes considerar los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Estar al día en la cuenta de la luz al 22 de diciembre de 2025.

Su número de cliente debe estar asociado a una tarifa o consumo residencial.

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH). La fecha de corte que se considerará para estos registros corresponde a la segunda quincena de noviembre 2025.

Registro Social de Hogares (RSH). La fecha de corte que se considerará para estos registros corresponde a la segunda quincena de noviembre 2025. Si ya es beneficiario, recuerde actualizar sus datos de ser necesario.

¿Cómo postular al beneficio?

Para acceder a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico de cara al primer semestre del 2026, debes seguir los siguientes pasos: