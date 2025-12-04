Acaba el plazo: Postula AQUÍ al Subsidio Eléctrico y obtén más de $50 mil de descuento en la luz - Chilevisión

La cuarta convocatoria permitirá a familias del 40% más vulnerable del país a obtener descuentos en las boletas de la luz, dependiendo del número de integrantes del grupo familiar.

Este viernes 5 de diciembre finaliza la cuarta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico y acceder a un descuentos en las cuentas de la luz para 2026.

El monto del beneficio varía dependiendo de la cantidad de personas que formen parte del hogar beneficiado, el que debe pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

En el caso de un integrante por hogar entrega $30.270, de 2 a 3 integrantes por hogar es de $39.348, mientras que 4 o más integrantes por hogar pueden obtener $54.486.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los resultados de quienes fueron seleccionados se darán a conocer en febrero de 2026 por medio de una notificiación al correo electrónico.

Cómo postular al Subsidio eléctrico

La postulación para la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico está disponible hasta ste viernes 5 de diciembre.

Para acceder al beneficio existen tres formas de postular: