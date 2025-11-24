Hasta $54 mil de descuento en cuenta de luz: Postula ACÁ a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico - Chilevisión

La nueva convocatoria estará disponible hasta la primera semana de diciembre y los resultados se conocerán en febrero de 2026, reflejando el descuento durante el primer semestre del próximo año.

Este martes 25 de noviembre se dará inicio a la inicio a la cuarta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico, beneficio que entrega descuento en las cuentas de luz.

Con esto se busca beneficiar al 40% de las familias más vulvenerables, según sus datos del Registro Social de Hogares (RSH), ante el alza en el servicio eléctrico.

El monto del descuento que se aplica en las cuentas de luz depende de la cantidad de personas que formen parte del hogar beneficiado y se distribuye de la siguiente manera:

1 integrante por hogar: $30.270

2 a 3 integrantes por hogar: $39.348

4 o más integrantes por hogar: $54.486

Cuarta convocatoria al Subsidio Eléctrico: Cuándo y cómo postular

La cuarta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico comienza a partir de es martes 25 de noviembre y estará disponible hasta el 5 de diciembre.

Los resultados de quienes fueron seleccionados se darán a conocer en febrero de 2026 por medio de una notificiación al correo electrónico.

Quienes cumplan los requisitos pueden postular siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio web de la Ventanilla Única Social con tu ClaveÚnica y completa el formulario.

con tu ClaveÚnica y completa el formulario. Accede a la Sucursal Virtual o llama al Call Center 101 de ChileAtiende . En ambos casos, debes indicar tu RUT y número de cliente para que un ejecutivo o ejecutiva valide tu identidad y verifique si cumples con los requisitos.

o llama al . En ambos casos, debes indicar tu RUT y número de cliente para que un ejecutivo o ejecutiva valide tu identidad y verifique si cumples con los requisitos. También puedes dirigirte a una de las sucursales de ChileAtiendey realizar el trámite de forma presencial.

También puedes postular de manera directa haciendo clic en la siguiente imagen:

¿Quiénes pueden postular? Estos son los requisitos para el Subsidio Eléctrico?

El beneficio está dirigido a las familias más vulnerables del país que complan con estos requisitos: