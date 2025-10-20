Postulación al Subsidio Eléctrico: Cuándo es la cuarta convocatoria y quiénes pueden acceder - Chilevisión

El beneficio permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento en sus boletas de la cuenta de la luz. Revisa los pasos a seguir para postular a la nueva convocatoria.

Ante el alza en la cuentas de la luz, el Gobierno dispuso el Subsidio Eléctrico, un beneficio transitorio que permite una rebaja en las boletas del servicio eléctrico y que está próximo a abrir una nueva convocatoria.

Este beneficio otorga un descuento monetario en las cuentas de luz y está dirigido a los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuándo es la nueva convocatoria al Subsidio Eléctrico?

Tras la entrega del subsidio a los beneficiarios de la tercera convocatoria, se confirmó que habrá un cuarto llamado para que puedan acceder quienes no fueron seleccionados durante esta etapa.

El Ministerio de Energía será el encargado de disponer de una nueva fecha para la que será la cuarta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico.

La plataforma oficial confirmó que próximamente habrá una nueva convocatoria, con fecha a definir, la que entregaría el beneficio para el primer semestre del 2026.

Requisitos para acceder al Subsidio Eléctrico

Para recibir el Subsidio Eléctrico es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al momento de la postulación.

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

*Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.

¿Cómo postular al beneficio?

Cuando se abra la cuarta convocatoria, para postular al Subsidio Eléctrico hay que seguir los siguientes pasos: