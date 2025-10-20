 Postulación al Subsidio Eléctrico: Cuándo es la cuarta convocatoria y quiénes pueden acceder - Chilevisión
Minuto a minuto
Investigan doble parricidio en La Reina: La hipótesis de la muerte de un padre y sus hijos gemelos Asaltaron y huyeron: Lo que se sabe del robo que terminó con la muerte de un niño en Recoleta Nuevos antecedentes por doble parricidio en La Reina: Padre era trabajador de la Teletón Tragedia en Recoleta: Confirman 1 niño fallecido tras choque a furgón escolar por delincuentes Masivo corte de luz en Santiago: Afectó a más de 370 mil personas y a varias estaciones de Metro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 17:33

Postulación al Subsidio Eléctrico: Cuándo es la cuarta convocatoria y quiénes pueden acceder

El beneficio permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento en sus boletas de la cuenta de la luz. Revisa los pasos a seguir para postular a la nueva convocatoria.

Ante el alza en la cuentas de la luz, el Gobierno dispuso el Subsidio Eléctrico, un beneficio transitorio que permite una rebaja en las boletas del servicio eléctrico y que está próximo a abrir una nueva convocatoria. 

Este beneficio otorga un descuento monetario en las cuentas de luz y está dirigido a los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuándo es la nueva convocatoria al Subsidio Eléctrico?

Tras la entrega del subsidio a los beneficiarios de la tercera convocatoria, se confirmó que habrá un cuarto llamado para que puedan acceder quienes no fueron seleccionados durante esta etapa. 

El Ministerio de Energía será el encargado de disponer de una nueva fecha para la que será la cuarta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico. 

La plataforma oficial confirmó que próximamente habrá una nueva convocatoria, con fecha a definir, la que entregaría el beneficio para el primer semestre del 2026.

Requisitos para acceder al Subsidio Eléctrico

Para recibir el Subsidio Eléctrico es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al momento de la postulación.
  • Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

*Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.

¿Cómo postular al beneficio?

Cuando se abra la cuarta convocatoria, para postular al Subsidio Eléctrico hay que seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al sitio web de la Ventanilla Única Social con tu ClaveÚnica. 
  • Accede a la Sucursal Virtual o llama al Call Center 101 de ChileAtiende. En ambos casos, debes indicar tu RUT y número de cliente para que un ejecutivo o ejecutiva valide tu identidad y verifique si cumples con los requisitos.
  • También puedes dirigirte a una de las sucursales de ChileAtiendey realizar el trámite de forma presencial. 
    Publicidad

    Destacamos

    Noticias

    Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

    Lo último

    Lo más visto

    Tragedia en Recoleta: Confirman 1 niño fallecido tras choque a furgón escolar por delincuentes

    Bomberos y equipos de emergencia se encuentran en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo para atender la emergencia. Carabineros descartó que haya otros menores en riesgo vital.

    20/10/2025

    Masivo corte de luz en Santiago: Afectó a más de 370 mil personas y a varias estaciones de Metro

    Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

    20/10/2025

    Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina

    Se trata de un hombre de 62 años, quien fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

    20/10/2025

    VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro

    Usuarios de redes sociales compartieron registros de cómo se vivió el momento al interior de una estación de la Línea 4 del Metro de Santiago. 

    20/10/2025