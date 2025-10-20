 Advierten nuevos cobros excesivos en cuentas de la luz: Compañía aseguró que devolverá dineros - Chilevisión
20/10/2025

Advierten nuevos cobros excesivos en cuentas de la luz: Compañía aseguró que devolverá dineros

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que se llegó a un acuerdo con la empresa transmisora de energía para que devuelva los recursos captados. Esto sería aplicable a partir de enero de 2026.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, dio a conocer este lunes una nueva arista respecto de los cobros excesivos en las cuentas de luz

Hasta ahora se conocía el cobro de las empresas generadoras de energía, pero en las últimas se descubrió que una empresa transmisora también realizó cobros mayores en la tarifa, debido a una presunta evaluación "errónea". 

Se trata de la empresa Transelec, empresa que realizó una sobrevaloración del capital declarado por la empresa, lo que afectó el cálculo de las tarifas, comprometiendo un monto superior a los $100 millones de dólares. 

Ante esto, el nuevo ministro de la cartera anunció que “acabamos de llegar a un acuerdo con las empresas y van a devolver los recursos que fueron captados en exceso a lo que correspondía”.

Compañía devolverá dineros por cobros de luz excesivos 

Tras el anunció del ministro , Transelec informó que devolverá el dinero obtenido por los cobros de luz excesivos, el que se hará efectivo a través de una reducción adicional en las tarifas a partir de enero de 2026.

Según señaló la empresa a través de un comunicado, en octubre de 2024, la empresa comunicó de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, actuando con diligencia, incluso antes de dimensionar completamente el alcance de la situación, y solicitando la adopción de las medidas necesarias para corregir a la brevedad el nivel tarifario y restituir los montos correspondientes a los clientes finales“.

De acuerdo a lo que explicaron, estas inconsistencias se debieron a la complejidad del proceso tarifario bajo la Ley de Transmisión publicada en 2016, que exigió a todas las empresas transmisoras elaborar sus inventarios de instalaciones con un gran nivel de detalle para la industria. Estos inventarios sirven para determinar el cobro eléctrico final, en nuestro caso por transmisión, para los siguientes procesos tarifarios“.

En paralelo, la empresa transmisora de energía inició un proceso de revisión interno, junto con contratar una auditoría externa e independiente para evitar que se vuelva a producir un error en el cálculo. 

Finalmente, Transelec reitera que, como lo hizo el año pasado y desde el primer minuto se ha puesto a disposición de la autoridad para corregir la situación, junto con manifestar su compromiso de devolver íntegramente las diferencias que correspondan a los clientes finales, en coordinación con las autoridades“, detallaron. 

