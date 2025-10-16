Ministro Pardow por error en cuentas de luz: “Es grave y tendrá las consecuencias correspondientes” - Chilevisión

El titular de Energía reconoció haber sido informado sobre el error de cálculo hace dos semanas. En este lapso, explicó, se abocó en "corregir los efectos y por lo tanto recalcular las tarifas".

"La respuesta tiene que ser institucional y tiene que ser completa", declaró esta mañana el ministro de Energía, Diego Pardow, sobre el error en el cálculo de las tarifas eléctricas debido a una inconsistencia metodológica de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En conversación con Radio Cooperativa, el secretario de Estado reconoció que "este tipo de cosas afectan a la confianza de la ciudadanía" y adelantó que acatará una eventual acusación constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

"Yo soy muy respetuoso de las facultades que tiene el Congreso, los diputados y las diputadas tienen una función de fiscalización que en nuestra democracia es tan importante como la del gobierno", expresó.

Sobre a quién atribuye la responsabilidad del error, señaló que "es algo que vamos a tener que abordar". "Cada cosa tiene su momento. Lo inicial era corregir esta metodología, y eso es lo que se materializa el día de antes de ayer con el inicio de este proceso administrativo".

"Tenemos que, obviamente, corregir las distorsiones que ha generado esta esta metodología, y también tenemos que hacer un análisis de los procesos para determinar que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir", subrayó.

Pardow también admitió que conoció el caso "hace dos semanas". "Lo que se hizo entre el momento en que esto se levanta y la publicación, fue corregir los efectos y por lo tanto recalcular las tarifas. Eso es lo que se estuvo haciendo en ese espacio de tiempo", aclaró.

Entregó fecha en que se "corregirán los efectos"

"No quiero minimizar la gravedad de lo ocurrido, esto es un hecho grave y por lo tanto va a ser remediado y va a tener las consecuencias correspondientes, tanto a nivel de analizar los procesos como también a nivel de responsabilidades", reiteró.

Sobre la posible baja en las tarifas, el ministro dijo que espera que "esté en vigor desde enero del próximo año, (...) pero también hay que empezar a atender los otros frentes".

En ese sentido, sobre el error tarifario Pardow dio a conocer que "los efectos se van a corregir en el siguiente proceso de facturación", aunque sin entregar mayores detalles, consignó el medio citado.