Últimos días para postular: Subsidio Eléctrico entrega hasta $54 mil de descuento en cuentas de luz - Chilevisión

El beneficio está dirigido a los hogares más vulnerables y tiene como objetivo disminuir el cobro de las cuentas de luz. A continuación, te detallamos todo lo que debes saber sobre la cuarta convocatoria.

El Subsidio Eléctrico es un beneficio económico que otorga el Estado con el objetivo de entregar descuentos en las cuentas de luz a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

El monto de este subsidio varía dependiendo de la cantidad de personas que formen parte del hogar beneficiado, alcanzando un máximo de hasta $54 mil en viviendas con cuatro o más integrantes.

Si deseas ser parte de esta ayuda, aún estás a tiempo de postular a la cuarta convocatoria, puesto que el Ministerio de Energía confirmó que este viernes 5 de diciembre se cumple la fecha límite para postular al Subsidio Eléctrico.

Subsidio Eléctrico: Requisitos y quiénes pueden postular a la cuarta convocatoria

Para postular al Subsidio Eléctrico antes que finalice el plazo establecido este viernes 5 de diciembre, debes considerar los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al momento de la postulación.

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

*Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independientemente de su tramo socioeconómico.

¿Cómo postular al beneficio?

Para acceder a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico de cara al primer semestre del 2026, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web de la Ventanilla Única Social con tu ClaveÚnica.

con tu ClaveÚnica. Accede a la Sucursal Virtual o llama al Call Center 101 de ChileAtiende . En ambos casos, debes indicar tu RUT y número de cliente para que un ejecutivo o ejecutiva valide tu identidad y verifique si cumples con los requisitos.

o llama al . En ambos casos, debes indicar tu RUT y número de cliente para que un ejecutivo o ejecutiva valide tu identidad y verifique si cumples con los requisitos. También puedes dirigirte a una de las sucursales de ChileAtiende y realizar el trámite de forma presencial.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web donde podrás iniciar la postulación al Subsidio Eléctrico.





Subsidio Eléctrico: Montos por integrantes del hogar

El Subsidio Eléctrico considera valores de descuentos que varían dependiendo de la cantidad de integrantes que conformen el hogar: