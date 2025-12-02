Últimos días para postular: Subsidio Eléctrico entrega hasta $54 mil de descuento en cuentas de luz - Chilevisión

El beneficio está dirigido a los hogares más vulnerables y tiene como objetivo disminuir el cobro de las cuentas de luz. A continuación, te detallamos todo lo que debes saber sobre la cuarta convocatoria.
El Subsidio Eléctrico es un beneficio económico que otorga el Estado con el objetivo de entregar descuentos en las cuentas de luz a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).
El monto de este subsidio varía dependiendo de la cantidad de personas que formen parte del hogar beneficiado, alcanzando un máximo de hasta $54 mil en viviendas con cuatro o más integrantes.
Si deseas ser parte de esta ayuda, aún estás a tiempo de postular a la cuarta convocatoria, puesto que el Ministerio de Energía confirmó que este viernes 5 de diciembre se cumple la fecha límite para postular al Subsidio Eléctrico.
Para postular al Subsidio Eléctrico antes que finalice el plazo establecido este viernes 5 de diciembre, debes considerar los siguientes requisitos:
*Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independientemente de su tramo socioeconómico.
Para acceder a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico de cara al primer semestre del 2026, debes seguir los siguientes pasos:
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web donde podrás iniciar la postulación al Subsidio Eléctrico.
El Subsidio Eléctrico considera valores de descuentos que varían dependiendo de la cantidad de integrantes que conformen el hogar: