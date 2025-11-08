 Subsidio Eléctrico: Revisa la fecha del cuarto proceso de postulación y los requisitos - Chilevisión
08/11/2025 08:36

Subsidio Eléctrico: Revisa la fecha del cuarto proceso de postulación y los requisitos

Para quienes salgan beneficiados, el aporte económico comenzará a descontarse de la cuenta de la luz desde febrero de 2026, dependiendo de la fecha de facturación de la cuenta de la luz.

Publicado por CHV Noticias

El Ministerio de Energía informó que este próximo 25 de noviembre comenzará el cuarto proceso de postulación para el Subsidio Eléctrico.

Del mismo modo, en dicha fecha se podrá realizar la actualización de datos y ambos trámites tendrán un plazo que se extenderá hasta el 5 de diciembre.

Este beneficio estatal ayuda a los hogares que pertenecen al 40% de los hogares más vulnerables del país según el Registro Social de Hogares (RSH), o a personas que estén inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes, sin importar el tramo en el que se encuentren.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico?

  • Pertenecer al 40% del Registro Social de Hogares (RSH) o ser electrodependiente inscrito en el Registro de Personas Electrodependientes,  independiente del tramo.
  • No tener deudas vigentes en la cuenta de la luz.
  • Tener su número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial.

¿Cómo se postula al Subsidio Eléctrico?

  • Durante los días en que se mantiene abierta la convocatoria de postulación, las personas pueden ir presencialmente a ChileAtiende o solicitar el beneficio a través del Call Center telefónico, cuyo número es el 101.
  • Además, en esa fecha se puede postular de manera remota, mediante el sitio web oficial del Subsidio Eléctrico o mediante la Ventanilla Única Social.

También puedes hacer click en la siguiente imagen y serás redirigido:

¿Cuánto dinero me descontarán si accedo al Subsidio Eléctrico?

El Subsidio Eléctrico es un beneficio que, una vez aprobado, se entrega durante seis meses y abarcará los meses de enero a junio de 2026 para las personas que sean beneficiadas durante la cuarta convocatoria.

Es por ello que el descuento se verá reflejado a partir de febrero de 2026 dependiendo del tiempo de facturación de cada empresa cooperativa y este es el aporte económico dependiendo de la cantidad de personas en el hogar:

  • 1 integrante: Recibirán $30.270.
  • 2 a 3 integrantes: Recibirán $39.348.
  • 4 o más integrantes: Recibirán $54.486.

