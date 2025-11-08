Subsidio Eléctrico: Revisa la fecha del cuarto proceso de postulación y los requisitos - Chilevisión

Para quienes salgan beneficiados, el aporte económico comenzará a descontarse de la cuenta de la luz desde febrero de 2026, dependiendo de la fecha de facturación de la cuenta de la luz.
El Ministerio de Energía informó que este próximo 25 de noviembre comenzará el cuarto proceso de postulación para el Subsidio Eléctrico.
Del mismo modo, en dicha fecha se podrá realizar la actualización de datos y ambos trámites tendrán un plazo que se extenderá hasta el 5 de diciembre.
Este beneficio estatal ayuda a los hogares que pertenecen al 40% de los hogares más vulnerables del país según el Registro Social de Hogares (RSH), o a personas que estén inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes, sin importar el tramo en el que se encuentren.
El Subsidio Eléctrico es un beneficio que, una vez aprobado, se entrega durante seis meses y abarcará los meses de enero a junio de 2026 para las personas que sean beneficiadas durante la cuarta convocatoria.
Es por ello que el descuento se verá reflejado a partir de febrero de 2026 dependiendo del tiempo de facturación de cada empresa cooperativa y este es el aporte económico dependiendo de la cantidad de personas en el hogar: