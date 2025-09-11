Adelantan los resultados: Así puedes revisar si recibes el Subsidio Eléctrico 2025 - Chilevisión

El subsidio eléctrico es un beneficio que busca aliviar los costos de la cuenta de la luz de las familias más vulnerables. Revisa acá cuándo se darán a conocer los resultados de la tercera postulación.

El Subsidio Eléctrico es una ayuda temporal entregada por el Ministerio de Energía a los hogares más vulnerables de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio consiste en otorgar un descuento en las cuentas de luz de los benficiarios, financiando hasta $68 mil en el pago correspondiente.

Si bien los resultados de la tercera convocatoria estaban agendados para el 15 de septiembre, la fecha se adelantó para este viernes 12 de septiembre.

Cómo ver los resultado del Subsidio Eléctrico

Los resultados que se darán a conocer este viernes corresponden a la última convocatoria para acceder al beneficio, cuyo plazo para postular fue hasta el pasado 15 de julio.

Aquellas familias a las que se les otorgó la ayuda podrán recibir una rebaja de hasta $68 mil en su tarifa eléctrica.

Podrás saber si tu grupo familiar obtuvo el aporte a través del sitio oficial subsidioelectrico.cl.

Requisitos para obtener el Subsidio Eléctrico

Ser mayor de 18 años de edad.

Estar dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Ser cliente de una empresa distribuidora de electricidad.

Mantener las boletas al día al 30 de julio de 2025.

Las familias con personas electrodependientes tendrán prioridad en la entrega del subsidio, siempre que estén inscritas en el registro correspondiente, independiente del tramo del RSH al que pertenezcan.

Montos del Subsidio Eléctrico

Respecto a los valores, el programa rebajará la cuenta de la electricidad de septiembre con un monto proporcional según la cantidad de integrantes del hogar, de la siguiente manera: