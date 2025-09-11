Adelantan los resultados: Así puedes revisar si recibes el Subsidio Eléctrico 2025 - Chilevisión

El subsidio eléctrico es un beneficio que busca aliviar los costos de la cuenta de la luz de las familias más vulnerables. Revisa acá cuándo se darán a conocer los resultados de la tercera postulación.
El Subsidio Eléctrico es una ayuda temporal entregada por el Ministerio de Energía a los hogares más vulnerables de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).
El beneficio consiste en otorgar un descuento en las cuentas de luz de los benficiarios, financiando hasta $68 mil en el pago correspondiente.
Si bien los resultados de la tercera convocatoria estaban agendados para el 15 de septiembre, la fecha se adelantó para este viernes 12 de septiembre.
Los resultados que se darán a conocer este viernes corresponden a la última convocatoria para acceder al beneficio, cuyo plazo para postular fue hasta el pasado 15 de julio.
Aquellas familias a las que se les otorgó la ayuda podrán recibir una rebaja de hasta $68 mil en su tarifa eléctrica.
Podrás saber si tu grupo familiar obtuvo el aporte a través del sitio oficial subsidioelectrico.cl.
Respecto a los valores, el programa rebajará la cuenta de la electricidad de septiembre con un monto proporcional según la cantidad de integrantes del hogar, de la siguiente manera: