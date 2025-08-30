 Subsidio Eléctrico 2025: ¿Cuándo se conocerán los resultados de la tercera convocatoria? - Chilevisión
30/08/2025 17:55

Subsidio Eléctrico 2025: ¿Cuándo se conocerán los resultados de la tercera convocatoria?

El beneficio consiste en acceder a un descuento en las boletas eléctricas de los hogares más vulnerables. Revisa a continuación las fechas de los resultados.

Publicado por CHV Noticias

La tercera convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico concluyó hace unas semanas. Un beneficio que permitirá entregar una rebaja en las cuentas de luz a los hogares de menores ingresos en el país.

Esta ayuda estatal permitirá cubrir hasta 68 mil pesos de la cuenta de electricidad. Esto si es que cumplen con los siguientes requisitos:

Pertenecer al 40% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares (RSH), ser clientes de una empresa distribuidora de electricidad y mantener sus cuentas al día.

Cabe señalar que las familias con personas electrodependientes tienen prioridad en la asignación, siempre que figuren en el Registro de Personas Electrodependientes, sin importar el tramo del RSH al que pertenezcan.

¿Cuándo se publican los resultados del Subsidio Eléctrico?

Los resultados del Subsidio Eléctrico estarán disponibles a partir del 15 de septiembre en el sitio web oficial.

Además, quienes resulten seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico confirmando la asignación.

¿Cuáles son los nuevos montos del Subsidio Eléctrico?

Los hogares que accedan al beneficio obtendrán un subsidio valorizado de acuerdo con su composición familiar:

  • Hogares de 1 integrante: $37.838
  • Hogares de 2 a 3 integrantes: $49.190
  • Hogares de 4 o más integrantes: $68.109
