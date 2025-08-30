Metro y micro gratis: Revisa cómo participar en especial concurso por Fiestas Patrias - Chilevisión

Un concurso de RED seleccionará a 60 ganadores que podrán viajar sin costo en buses, metro y tren durante lo que queda del año. Aquí te contamos cómo participar y los requisitos que debes cumplir.

A solo días de que comiencen las Fiestas Patrias, la Red de Movilidad lanzó un concurso de payas que regalará viajes gratis en todo el transporte público hasta diciembre.

La campaña fue impulsada por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) del Ministerio de Transportes en alianza con distintas empresas como Movired, Globe, Mercado Pago, MetroMuv, Pago Ya y BancoEstado, con el objetivo de fomentar el uso del sistema de movilidad capitalino.

Un total de 60 usuarios serán beneficiados con pasajes gratuitos hasta fin de año en el transporte público, incluyendo buses, metro y tren.

¿Cómo participar por los viajes gratis?

El concurso de payas para participr por viajes gratis en la Red Movilidad estará disponible hasta el 8 de septiembre.

Para participar hay que seguir los siguientes pasos: