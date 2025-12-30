Enel anuncia corte de luz para tres comunas de Santiago este miércoles 31 de diciembre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Colina, Vitacura y Ñuñoa y todos comenzarán alrededor de las 10 de la mañana.

Para el último día del 2025, la empresa Enel —encargada del suministro eléctrico en parte de Santiago— anunció que habrá cortes de energía en tres comunas de la región Metropolitana.

Estos cortes programados tienen por objetivo realizar mantenimientos a los sistemas de la compañía y suelen extenderse por algunas horas. En el caso de este miércoles, serán acotados en tiempo y extensión.

Las comunas afectadas serán Colina, Vitacura y Ñuñoa y todos comenzarán alrededor de las 10 de la mañana.

Corte de energía en tres comunas de Santiago: Revisa áreas afectadas y horarios

Colina: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Si tienes dudas sobre si tu domicilio está en el área afectada, puedes realizar la consulta directamente en el sitio web de Enel (haciendo clic aquí) e ingresando tu dirección.