¿Saldrás de la RM? Revisa rutas y horarios con peaje a luca - Chilevisión

30/12/2025 13:58

¿Saldrás de la RM? Revisa rutas y horarios con peaje a luca

En la antesala de las celebraciones por Año Nuevo, el gobierno detalló que habrá peaje a luca en varias rutas. Revisa las fechas y horarios.

Publicado por CHV Noticias

A pocas horas de que termine el 2025, desde el Gobierno anunciaron medidas para facilitar la masiva salida de automóviles que se espera en este fin de semana de Año Nuevo.

En el Ministerio de Obras Públicas (MOP) esperan la salida de alrededor de 550 mil vehículos de la región Metropolitana hacia otras zonas del país, especialmente el día miércoles 31 de diciembre.

Por esa razón, la cartera implementará el plan de "Peaje a luca", buscando que se ordene el flujo y se evite la congestión vehicular antes de las celebraciones. 

Lo propio se repetirá el día 4 de enero de 2026, como parte de las medidas para el retorno seguro a la RM.

Peaje a luca

El peaje a luca se aplicará en las siguientes fechas y horarios en estas rutas y direcciones (de salida de la RM):

Miércoles 31 de diciembre desde las 07:00 hasta las 13:00 horas:

  • Ruta 68 en Lo Prado y Zapata, sentido poniente.
  • Ruta 5 Norte en Nueva Angostura, ambos sentidos.
  • Ruta 5 Sur en Las Vegas, ambos sentidos.

Para ese día, se proyecta la salida de más de 160 mil automóviles.

Lo mismo ocurrirá en el retorno, fijado para el domingo 4 de enero de 2026 desde las 07:00 hasta las 13:00 horas:

  • Ruta 68 en Lo Prado y Zapata, sentido oriente.
  • Ruta 5 Norte en Nueva Angostura, ambos sentidos.
  • Ruta 5 Sur en Las Vegas, ambos sentidos.

