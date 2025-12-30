 Llegan restos de bombero mártir de Litueche al Servicio Médico Legal: Fue despedido por voluntarios - Chilevisión
30/12/2025 14:29

Llegan restos de bombero mártir de Litueche al Servicio Médico Legal: Fue despedido por voluntarios

Hasta el Servicio Médico Legal de San Fernando llegaron los restos de Luis Becerra, comandante del cuerpo de Bomberos de Litueche, quien falleció en medio del combate a un incendio forestal en Santa Mónica. Recordemos que el ahora mártir de la institución bomberil sufrió un paro cardiorrespiratorio este lunes. Luego de que su cuerpo fuera sometido a una serie de peritajes, sus restos fueron trasladados al edificio del SML, donde esperan por la recepción del cuerpo el comandante del cuerpo de Bomberos de San Fernando y la familia de la víctima.

