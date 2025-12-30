Llegan restos de bombero mártir de Litueche al Servicio Médico Legal: Fue despedido por voluntarios - Chilevisión

Hasta el Servicio Médico Legal de San Fernando llegaron los restos de Luis Becerra, comandante del cuerpo de Bomberos de Litueche, quien falleció en medio del combate a un incendio forestal en Santa Mónica. Recordemos que el ahora mártir de la institución bomberil sufrió un paro cardiorrespiratorio este lunes. Luego de que su cuerpo fuera sometido a una serie de peritajes, sus restos fueron trasladados al edificio del SML, donde esperan por la recepción del cuerpo el comandante del cuerpo de Bomberos de San Fernando y la familia de la víctima.