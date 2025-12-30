Año Nuevo en Santiago: Las mejores fiestas masivas en la capital para recibir el 2026 - Chilevisión

Estos espectáculos y grandes encuentros bailables prometen energía, música y diversión durante toda la noche, incluso, hasta la mañana del jueves 1 de enero. Revisa aquí los detalles.

En medio de una intensa ola de calor que durará hasta al menos el próximo lunes, Santiago se prepara para recibir el 2026 con celebraciones que van desde las fiestas en tradicionales lugares de la capital hasta otras más exclusivas.

Ya sea que prefieras la energía al aire libre del Club Hípico o algo más reservado como Bosque Luz, la diversidad de propuestas te aproximarán a una de estas experiencias únicas para dar la bienvenida al nuevo año.

Fiesta HOLA 2026 – Teatro Caupolicán

Los creadores de las fiestas Pride Santiago y Mega Halloween llegan con HOLA 2026, que se realizará con todo el teatro habilitado, contando con seis escenarios diferentes y dos de ellos al aire libre.

Ubicación: Teatro Caupolicán, Santiago Fecha y Hora: M iércoles 31 de diciembre a las 23:30 horas hasta las 9:00 am del 1 de enero Entradas: Ticketplus



Fiesta Vive 2026 - Hipódromo Chile

Vive 2026 ofrecerá una noche de música y baile con un line up que incluye a Jairo Vera, La Combo Tortuga y Gino Mella. La fiesta contará con dos ambientes musicales diferenciados: Aire Libre Ultrabailable y un salón dedicado al Reggaetón Old School.

Ubicación: Hipódromo, Santiago Fecha y Hora: Miércoles 31 de diciembre a las 23:30 horas hasta las 7:00 am del 1 de enero Entradas: WowTicket



Fiesta Respira Año Nuevo - Espacio Riesco

Esta fiesta promete una experiencia de alto nivel con un cartel internacional encabezado por Hozho, junto a Len Faki, Cristóbal Pesce y Henrique Camacho. Hard Techno, Hard Trance, Techno, Industrial, Hardstyle y Hardcore son algunos de los sonidos que habrá en esta nueva edición.

Ubicación: Espacio Riesco, Santiago Fecha y Hora: Miércoles 31 de diciembre a las 19:00 horas hasta las 7:30am del 1 de enero Entradas: PuntoTicket



Año Nuevo Kitsch - Club de la Unión

Se trata de una celebración donde la tradición histórica se mezcla con la estética pop, psicodélica y la nostalgia festiva. DJ Juan Carlos será el encargado de encender la pista con ritmos de Onda Disco, Clásicos Am, Rock Latino, Pop, Rock & Roll, Old School y mucho más

Ubicación: Club de la Unión, Santiago Fecha y Hora: Miércoles 31 de diciembre a las 23:55 hora Entradas: Passline



Año Nuevo Club 30 – Bosque Luz

Este evento tendrá dos ambientes para bailar: el Salón Ultrabailable y un Parque Electrónico. Contará con bar abierto y la entrada es para personas sobre los 30 años.

Ubicación: Bosque Luz, Huechuraba Fecha y Hora: Jueves 1 de enero a las 00:00 horas hasta las 5:30 de la mañana Entradas: Passline



Fiesta Adrenalina - Matucana 100

Tendrá dos espacios diseñados para el baile: la Sala Central, pista donde sonarán los grandes éxitos del Pop de los 90, Eurobeat, Boy Bands y Rap; y la Pista Terraza, que invitará a bailar los ritmos indie: 70s Disco, Soul, MRXS, Indie Pop, Brit Pop Anthems y New Wave.