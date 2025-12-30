 Año Nuevo en Santiago: Las mejores fiestas masivas en la capital para recibir el 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Asados, cervezas y contenidos para adultos: Los otros videos grabados en cárceles de Chile Descontrolado incendio forestal en Ruta 5 Sur a la altura de Longaví: Viviendas están en riesgo VIDEO | Restaurant de Maipú quedó en cenizas tras ataque con molotov: Acusan fuego intencional Fiscalía solicita 23 años de cárcel para Cathy Barriga por delitos de corrupción en Maipú Llegan restos de bombero mártir de Litueche al Servicio Médico Legal: Fue despedido por voluntarios
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/12/2025 16:00

Año Nuevo en Santiago: Las mejores fiestas masivas en la capital para recibir el 2026

Estos espectáculos y grandes encuentros bailables prometen energía, música y diversión durante toda la noche, incluso, hasta la mañana del jueves 1 de enero. Revisa aquí los detalles.

Publicado por CHV Noticias

En medio de una intensa ola de calor que durará hasta al menos el próximo lunes, Santiago se prepara para recibir el 2026 con celebraciones que van desde las fiestas en tradicionales lugares de la capital hasta otras más exclusivas.

Ya sea que prefieras la energía al aire libre del Club Hípico o algo más reservado como Bosque Luz, la diversidad de propuestas te aproximarán a una de estas experiencias únicas para dar la bienvenida al nuevo año.

Fiesta HOLA 2026 – Teatro Caupolicán

Los creadores de las fiestas Pride Santiago y Mega Halloween llegan con HOLA 2026, que se realizará con todo el teatro habilitado, contando con seis escenarios diferentes y dos de ellos al aire libre.

    • Ubicación: Teatro Caupolicán, Santiago
    • Fecha y Hora: Miércoles 31 de diciembre a las 23:30 horas hasta las 9:00 am del 1 de enero
    • Entradas: Ticketplus

Fiesta Vive 2026 - Hipódromo Chile

Vive 2026 ofrecerá una noche de música y baile con un line up que incluye a Jairo Vera, La Combo Tortuga y Gino Mella. La fiesta contará con dos ambientes musicales diferenciados: Aire Libre Ultrabailable y un salón dedicado al Reggaetón Old School. 

    • Ubicación: Hipódromo, Santiago
    • Fecha y Hora: Miércoles 31 de diciembre a las 23:30 horas hasta las 7:00 am del 1 de enero
    • Entradas: WowTicket

Fiesta Respira Año Nuevo - Espacio Riesco

Esta fiesta promete una experiencia de alto nivel con un cartel internacional encabezado por Hozho, junto a Len Faki, Cristóbal Pesce y Henrique Camacho. Hard Techno, Hard Trance, Techno, Industrial, Hardstyle y Hardcore son algunos de los sonidos que habrá en esta nueva edición.

    • Ubicación: Espacio Riesco, Santiago
    • Fecha y Hora: Miércoles 31 de diciembre a las 19:00 horas hasta las 7:30am del 1 de enero
    • Entradas: PuntoTicket

Año Nuevo Kitsch - Club de la Unión

Se trata de una celebración donde la tradición histórica se mezcla con la estética pop, psicodélica y la nostalgia festiva. DJ Juan Carlos será el encargado de encender la pista con ritmos de Onda Disco, Clásicos Am, Rock Latino, Pop, Rock & Roll, Old School y mucho más

    • Ubicación: Club de la Unión, Santiago
    • Fecha y Hora: Miércoles 31 de diciembre a las 23:55 hora
    • Entradas: Passline

Año Nuevo Club 30 – Bosque Luz

Este evento tendrá dos ambientes para bailar: el Salón Ultrabailable y un Parque Electrónico. Contará con bar abierto y la entrada es para personas sobre los 30 años.

    • Ubicación: Bosque Luz, Huechuraba
    • Fecha y Hora: Jueves 1 de enero a las 00:00 horas hasta las 5:30 de la mañana
    • Entradas: Passline

Fiesta Adrenalina - Matucana 100

Tendrá dos espacios diseñados para el baile: la Sala Central, pista donde sonarán los grandes éxitos del Pop de los 90, Eurobeat, Boy Bands y Rap; y la Pista Terraza, que invitará a bailar los ritmos indie: 70s Disco, Soul, MRXS, Indie Pop, Brit Pop Anthems y New Wave.

    • Ubicación: Matucana 100, Estación Central
    • Fecha y Hora: Jueves 1 de enero a las 00:45 horas
    • Entradas: Passline

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio al Empleo Joven: Consulta con tu RUT si recibes el pago hoy mismo

Lo último

Lo más visto

Así fue el momento en que ministro Elizalde y comité evacuaron Senapred tras activación de alarma

Mientras se daba un punto de prensa por los incendios forestales en el país, el ministro del Interior y el resto de la comitiva debieron abandonar el lugar debido a la activación de una alarma.

30/12/2025

Cecilia Gutiérrez destapa listado completo de los humoristas de Viña 2026: Se presentarán en este orden

La periodista de Primer Plano dio a conocer los nombres de los seis comediantes que se subirán a la Quinta Vergara en el Festival de Viña 2026.

30/12/2025

Registro muestra cómo un helicóptero rescata a excursionista en medio de incendio en San Carlos de Apoquindo

Tras dar aviso a la policía, personal especializado concurrió en helicóptero y la auxilió.

30/12/2025

Temperaturas sobre 35°: Anticipan que este será el Año Nuevo más caluroso en lo que va de siglo

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, anticipa que la celebración de este Año Nuevo estará marcada como una de las más calurosas en lo que va de siglo XXI.

30/12/2025