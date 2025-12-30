 “Aborrecible”: Famosos en picada contra Sergio Rojas por dichos sobre adopción de los Araneda-Vacarezza - Chilevisión
30/12/2025 16:28

“Aborrecible”: Famosos en picada contra Sergio Rojas por dichos sobre adopción de los Araneda-Vacarezza

Diversas figuras del espectáculo se cuadraron con Rafael Araneda y Marcela Vacarreza tras las declaraciones del periodista.

Publicado por CHV Noticias

Sergio Rojas nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, esta vez por sus polémicos dichos sobre la adopción de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza de su hijo menor.

La línea entre tener un hijo porque es un bien para el niño, o para vanagloriarse, o para hacerse cariño al alma, para sentirse buenos y generosos, es muy delgada”, apuntó el comunicador durante sus declaraciones en el programa Que te lo digo.

Las palabras de Rojas no tardaron en viralizarse, desatando varias críticas en redes sociales. Entre ellas, la del periodista Matías Burboa, quien publicó un video que ya acumula millones de reproducciones.

En el registro, Burboa analizó la historia de la adopción en Chile y calificó los dichos de Sergio como un "prejuicio".

Famosos en picada contra Sergio Rojas

El video de Matías Burboa llegó a diferentes rostros del espectáculo chileno que se fueron en picada contra el periodista de farándula.

"Qué vergüenza, Sergio Rojas. Vulnerando el derecho de ese niño. Imponiéndole todos sus juicios solo para ganar pantalla. Aborrecible", comentó la actriz Juanita Ringeling.

Asimismo, la actriz Mayte Rodríguez señaló: "El dolor de guata me da al pensar en lo que puede llegar a sentir la familia al ver a alguien pensar/decir algo así".

"Qué manera de hablar leseras este señor", apuntó el actor Francisco "Chapu" Puelles.

En tanto, la exconductora de TV Catalina Palacios sostuvo que "poner un juicio respecto al amor real a un hijo y exponerlo en pantalla el único corazón que dañan es el del hijo que verá en internet estos juicios cuando sea grande".

También se sumaron reacciones de otras famosas como Diana Bolocco, Michelle Carvalho, Magdalena Max-Neef, Perla Ilich, Carola Jorquera y Betsy Camino.

Incluso, la misma Marcela Vacarezza comentó con la frase "gracias, Matías", dejando en claro que estaba de acuerdo con la crítica del autor del video.

Publicidad

