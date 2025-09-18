 El emotivo saludo de Marcela Vacarezza a Rafael Araneda por su cumpleaños: “Gracias por ser...” - Chilevisión
18/09/2025 15:18

El emotivo saludo de Marcela Vacarezza a Rafael Araneda por su cumpleaños: “Gracias por ser...”

La comunicadora utilizó su cuenta de Instagram para desearle este 18 de septiembre un feliz cumpleaños a su esposo, el comunicador Rafael Araneda.

Este jueves Marcela Vacarezza recurrió a sus redes sociales para enviarle un emotivo mensaje de cumpleaños a su esposo, Rafael Araneda.

El comunicador se encuentra cumpliendo 56 años, por lo que Vacarezza publicó una serie de fotografías de ambos.

"Gracias por ser mi compañero en todo"

La psicóloga comenzó señalando: "Hoy celebro no solo tu cumpleaños, sino también la fortuna de tenerte en mi vida. Gracias por ser mi compañero en todo, por tu humor, por tu cariño y por hacerme feliz cada día".

"Te adoro, y deseo que este nuevo año venga con salud, alegría y muchas risas juntos", agregó.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios positivos hacia el comunicador.

"Cariños al cumpleañero", "feliz cumpleaños Rafita", "Muchas felicidades para Rafaelito", fueron algunos de los comentarios que recibieron las fotos.

