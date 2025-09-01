“Un pánico que sentí”: El día en que se vinculó a Baby Bandito con portonazo a Rafael Araneda - Chilevisión

El 20 de agosto de 2017 Rafael Araneda, su esposa y sus hijos fueron víctimas de un portonazo en la comuna de Vitacura, donde fueron abordados por ocho sujetos. El hecho fue vinculado a Kevin Olguín, conocido como "Baby Bandito".

Kevin Olguín Sepúlveda (32), también conocido como "Baby Bandito", fue asesinado a tiros junto a su pareja, Karina (25), durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia.

El hombre había protagonizado el denominado robo del siglo en el Aeropuerto de Santiago donde se sustrajeron $6 mil millones de pesos en 2014; sin embargo, después de ese hecho también estuvo relacionado con otros delitos.

¿Baby Bandito participó en el portonazo a Rafael Araneda?

Olguín fue capturado en España en 2016 y extraditado a Chile donde se decretaron siete meses de prisión preventiva y cuatro años de libertad vigilada por el robo del siglo, dado que no contaba con antecedentes penales.

Un año más tarde, el 20 de agosto de 2017, Rafael Araneda sufrió un portonazo en la comuna de Vitacura, mientras se encontraba con sus hijos y su esposa, Marcela Vacarezza. El vehículo fue encontrado en la comuna de Cerro Navia.

En el atraco participaron otras siete personas, las cuales se determinó que pertenecían a la banda "Los Ratones" de la misma comuna. En aquel entonces, la prensa dio a conocer que Kevin Olguín habría sido uno de los líderes de esta agrupación, junto a sus hermanos.

Los delincuentes amenazaron al animador y su familia con armas de fuego y cuchillos, logrando sustraer sus teléfonos celulares.

Según consignó La Tercera, Olguín fue condenado a mediados de 2018 por este delito y estuvo en la cárcel hasta 2021, pero el mismo año hizo noticia nuevamente por el intento de robo a un camión de Chiletabacos, donde obtuvo una pena de 81 horas de trabajo comunitario en San Antonio, región de Valparaíso.

"Fue poco tiempo. Pero a mí se me hizo eterno, por la situación emocional. Fue un pánico que sentí, al no poder proteger a los míos. Hablaría, racionalmente, de tres o cuatro minutos. Fue una película en cámara lenta", declaró Araneda en aquel entonces.