“El crimen está de luto”: Despiden a Baby Bandito y su pareja en redes sociales tras asesinato - Chilevisión

Olguín fue protagonista del denominado robo del siglo en 2014 y murió asesinado a tiros junto a su pareja, Karina (25).

Usuarios en redes sociales y personas vinculadas a Kevin Olguín despidieron al hombre de 32 años que fue asesinado durante la madrugada de este sábado junto a Karina (25), su pareja, en la comuna de Cerro Navia.

Olguín fue protagonista del denominado robo del siglo en 2014, donde se sustrajeron $6 mil millones de pesos desde el Aeropuerto de Santiago y se aseguró que fue líder de la banda criminal "Los Ratones" de Cerro Navia, dedicada al mismo delito.

Despiden a Baby Bandito en redes sociales

Al respecto, Baby Bandito y su pareja mantenían cuentas en redes sociales en conjunto. Mientras que en Instagram su perfil es privado, en Tiktok cercanos a ambos dejaron sus mensajes.

"El crimen está de luto", "dejaste el crimen en lo más alto", "Dios los reciba en su reino", "descansen en paz, hermanos míos", "se amaban tanto que se fueron juntos", "Bandito por siempre" y "él era superior, era humilde", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en su videos de TikTok.

En esa misma línea, la última publicación de Kevin Olguín data del 14 de agosto, cuando se grabó manejando en el mismo vehículo de alta gama donde fue asesinado con la descripción "Dios los bendiga a todos".

Revisa las publicaciones de TikTok: