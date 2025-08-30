Acribillado junto a su pareja: Qué se sabe del crimen de “Baby Bandito” en Cerro Navia - Chilevisión

Durante la madrugada de este sábado, Kevin Olguín, más conocido como "Baby Bandito", y su pareja de iniciales K.P.R.H., fueron asesinados a balazos en la comuna de Cerro Navia.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la calle Los Aromos, cuando Olguín (32) y su acompañante (25) fueron atacados al interior de un vehículo, recibiendo más de 20 disparos en su contra

Los impactos fueron en el tórax y rostro, causándoles la muerte de manera inmediata. Posteriormente, los vecinos dieron aviso a las autoridades.

El fiscal ECOH Fernando Anais señaló que el vehículo habría estado en movimiento cuando ocurrieron los hechos, chocnando contra un árbol tras el ataque.

Actualmente, la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando los hechos para encontrar a quienes resulten responsables.

¿Quién era Kevin Olguín, más conocido como "Baby Bandito"?

En agosto de 2014, Kevin Olguín protagonizó el denominado robo del siglo, el que inspiró una de las producciones de habla hispana más vistas a nivel global, la serie Baby Bandito, que fue producida por Netflix.

En ese entonces, "Baby Bandito" tenía 21 años, y luego del robo recorrió Europa junto a su novia Ámbar y algunos amigos, momentos que registró a través de redes sociales.

Actualmente, Olguín se encontraba sin causas pendientes con la justicia.