 Acribillado junto a su pareja: Qué se sabe del crimen de “Baby Bandito” en Cerro Navia - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Con o sin pasas? Definen cuál es la mejor empanada de Santiago 2025 “Se me fue encima y me golpeó”: Periodista Héctor Velis-Meza sufrió violento ataque en Barrio Lastarria Evelyn Matthei busca frenar pérdidas de respaldos y llama a colaboradores de Sebastián Piñera Muere Luisa Riveros, histórica dirigenta que denunció los crímenes de la dictadura ante el Papa Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
30/08/2025 14:37

Acribillado junto a su pareja: Qué se sabe del crimen de “Baby Bandito” en Cerro Navia

Kevin Olguín y su pareja, identificada con las iniciales K.P.R.H., fueron impactados por más de 20 disparos durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la madrugada de este sábado, Kevin Olguín, más conocido como "Baby Bandito", y su pareja de iniciales K.P.R.H., fueron asesinados a balazos en la comuna de Cerro Navia.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la calle Los Aromos, cuando Olguín (32) y su acompañante (25) fueron atacados al interior de un vehículo, recibiendo más de 20 disparos en su contra

Los impactos fueron en el tórax y rostro, causándoles la muerte de manera inmediata. Posteriormente, los vecinos dieron aviso a las autoridades.

El fiscal ECOH Fernando Anais señaló que el vehículo habría estado en movimiento cuando ocurrieron los hechos, chocnando contra un árbol tras el ataque.

Actualmente, la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando los hechos para encontrar a quienes resulten responsables.

¿Quién era Kevin Olguín, más conocido como "Baby Bandito"?

En agosto de 2014, Kevin Olguín protagonizó el denominado robo del siglo, el que inspiró una de las producciones de habla hispana más vistas a nivel global, la serie Baby Bandito, que fue producida por Netflix.

En ese entonces, "Baby Bandito" tenía 21 años, y luego del robo recorrió Europa junto a su novia Ámbar y algunos amigos, momentos que registró a través de redes sociales.

Actualmente, Olguín se encontraba sin causas pendientes con la justicia.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Acribillado junto a su pareja: Qué se sabe del crimen de “Baby Bandito” en Cerro Navia

Kevin Olguín y su pareja, identificada con las iniciales K.P.R.H., fueron impactados por más de 20 disparos durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia.

30/08/2025

“Aventura de una noche”: La enigmática publicación de Karol Dance tras infidelidad

El animador se grabó con una canción de Aerosmith de fondo que habla sobre la infidelidad y el castigo que se recibe por ello.

30/08/2025

Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...”

El cantante urbano respondió a quienes lo calificaron como "cafiche del Estado" tras una incendiaria opinión en redes sociales.

29/08/2025

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025
Publicidad