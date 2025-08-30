Asesinan a tiros a dos personas en Cerro Navia: Víctimas serían “Baby Bandito” y su pareja - Chilevisión

Las víctimas se encontraban al interior de su vehículo cuando fueron atacadas. "Baby Bandito" protagonizó el denominado robo del siglo en 2014.

Dos personas fueron asesinadas durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia, tras recibir una serie de impactos balísticos en plena vía pública.

Se trata de un hombre de 32 años y su acompañante, una mujer de 25, quienes se encontraban al interior de un vehículo cuando fueron atacados.

Se investiga si víctima fatal es "Baby Bandito"

Según detalló el fiscal ECOH Fernando Anais, se está investigando si una de las víctimas fatales es Kevin Olguín, también conocido como "Baby Bandito", quien protagonizó el denominado robo del siglo en 2014.

"Podría eventualmente estar vinculado con uno de los robos llamado robo del siglo, pero es materia de investigación hasta la fecha", señaló el fiscal Olguín.

En esa misma línea, agregó: "La verdad es que los impactos balísticos en el vehículo son varios al igual que en el cuerpo, no podría entregar una cantidad específica, toda vez que la policía está haciendo los trabajos en el lugar, pero estaríamos hablando de al menos unos 20 impactos balísticos".

La mujer que lo acompañaba sería la pareja de Olguín y el vehículo habría estado en movimiento cuando ocurrieron los hechos, por lo que colisionó contra un árbol tras el ataque.

Actualmente, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando los hechos para encontrar a quienes resulten responsables.