 Asesinan a tiros a dos personas en Cerro Navia: Víctimas serían “Baby Bandito” y su pareja - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio Temblor remece a la zona norte del país
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/08/2025 08:16

Asesinan a tiros a dos personas en Cerro Navia: Víctimas serían “Baby Bandito” y su pareja

Las víctimas se encontraban al interior de su vehículo cuando fueron atacadas. "Baby Bandito" protagonizó el denominado robo del siglo en 2014.

Publicado por CHV Noticias

Dos personas fueron asesinadas durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia, tras recibir una serie de impactos balísticos en plena vía pública.

Se trata de un hombre de 32 años y su acompañante, una mujer de 25, quienes se encontraban al interior de un vehículo cuando fueron atacados.

Se investiga si víctima fatal es "Baby Bandito"

Según detalló el fiscal ECOH Fernando Anais, se está investigando si una de las víctimas fatales es Kevin Olguín, también conocido como "Baby Bandito", quien protagonizó el denominado robo del siglo en 2014.

"Podría eventualmente estar vinculado con uno de los robos llamado robo del siglo, pero es materia de investigación hasta la fecha", señaló el fiscal Olguín.

En esa misma línea, agregó: "La verdad es que los impactos balísticos en el vehículo son varios al igual que en el cuerpo, no podría entregar una cantidad específica, toda vez que la policía está haciendo los trabajos en el lugar, pero estaríamos hablando de al menos unos 20 impactos balísticos".

La mujer que lo acompañaba sería la pareja de Olguín y el vehículo habría estado en movimiento cuando ocurrieron los hechos, por lo que colisionó contra un árbol tras el ataque.

Actualmente, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando los hechos para encontrar a quienes resulten responsables.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Quién fue “Baby Bandito”, el delincuente asesinado en Cerro Navia que inspiró serie de Netflix

Kevin Olguín fue asesinado la madrugada de este sábado luego de recibir una serie de impactos balísticos al interior de un vehículo en plena vía pública.

30/08/2025

“Aventura de una noche”: La enigmática publicación de Karol Dance tras infidelidad

El animador se grabó con una canción de Aerosmith de fondo que habla sobre la infidelidad y el castigo que se recibe por ello.

30/08/2025

Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...”

El cantante urbano respondió a quienes lo calificaron como "cafiche del Estado" tras una incendiaria opinión en redes sociales.

29/08/2025

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025