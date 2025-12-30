Andrea Yarur confirma separación de Miguelo a un año del matrimonio: “Hemos decidido seguir caminos distintos” - Chilevisión

La pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2024 tras una relación que comenzó en la pandemia.
Un año duró el matrimonio de Miguel Esbir, más conocido como Miguelo y Andrea Yayur, quienes se casaron el noviembre de 2024, sin embargo, la pareja ya no está junta.
Así lo confirmó la educadora de párvulos y cofundadora de la productora audiovisual New Beginning Films, quien respondió un mensaje directo enviado por Glamorama.
"Sobre mi relación con Miguelo, solo puedo decir que ya no estamos juntos. Aún así, seguimos siendo amigos porque compartimos y aprendimos muchas cosas en este último tiempo", indicó Yarur.
"Hemos decidido seguir caminos distintos. En mi caso, mi familia y mi trabajo con la productora New Beginning Films, que tenemos en Madrid", agregó.
El citado medio indicó que Miguelo y Andrea, quienes se llevan por 10 años, se conocían y cada uno tenía sus respectivas familias y cuatro hijos cada uno.
Sin embargo, ambos se separaron y la vida los juntó cuando retomaron el contacto en plena pandemia, donde tras el chat y las constantes conversaciones se juntaron y comenzó la relación y posterior matrimonio.