“El Escudo de las Américas”: Kast y los otros líderes de latam que acudirán a cumbre de Donald Trump - Chilevisión

El presidente Donald Trump convocó a 12 representantes de Latinoamérica para asistir a su cumbre, que se realizará este sábado en Miami.

Desde la Casa Blanca se confirmó a los 12 líderes de Latinoamérica que asistirán a la cumbre de Donald Trump este sábado 7 de marzo en Miami, para analizar la crisis del Medio Oriente y establecer alianzas frente a la estrategia comercial de China.

Este cónclave reunirá a mandatarios ideológicamente alineados con el presidente norteamericano, por lo que se dejó fuera a países como México, Colombia y Brasil.

Los mandatarios que asistirán al "Escudo de las Américas"

El propósito de este encuentro es promover la libertad y seguridad en la región. En dicha instacia Trump hablará con los mandatarios que han formado una coalisión con la nación norteamericana.

Los gobernadores que asistirán a esta cumbre son:

José Antonio Kast , Chile.

, Chile. Javier Milei , Argentina.

, Argentina. Nayib Bukele , El Salvador.

, El Salvador. Rodrigo Paz , Bolivia.

, Bolivia. Luis Abinader , República Dominicana.

, República Dominicana. Daniel Noboa , Ecuador.

, Ecuador. Rodrigo Chaves , Costa Rica.

, Costa Rica. Tito Asfura , Honduras.

, Honduras. Mohamed Irfaan Alí , Guyana.

, Guyana. José Mulino , Panamá.

, Panamá. Santiago Peña , Paraguay.

, Paraguay. Kamla Persad-Bissessar, Trinidad y Tobago.

La participación del presidente electo, José Antonio Kast, se da en medio de un tenso momento por la reciente polémica debido al cable submarino de China, que incluso entorpeció la reunión bilateral que tenía agendada con el mandatario en ejercicio, Gabriel Boric.

¿Qué es el "Escudo de las Américas"?

Esta iniciativa busca combatir el narcotráfico, el crimen organizado y fortalecer el control fronterizo en todo el hemisferio occidental.

Kristi Noem, la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tras ser destituida de su cargo, fue designada por Trump como "enviada especial" para formar parte de este proyecto de seguridad.