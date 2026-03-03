Donald Trump se refiere al conflicto en el Medio Oriente contra Irán: "Se viene algo más intenso" - Chilevisión

Donald Trump se refirió desde la Casa Blanca al creciente conflicto en el Medio Oriente entre Israel e Irán, donde afirmó que "se viene algo más intenso". Diversas localidades de Irán han sufrido los ataques aéreos del ejército israelí. El mandatario estadounidense aseguró que intentaron llegar a un acuerdo con la república islámica. "Hemos estado negociando con estos lunáticos, pero ellos iban a atacar primero". Asimismo Trump arremetió contra España, ya que este país impidió que el ejército norteamericano usara sus bases, amenazando que incluso podría llegar a cortar relaciones con el país europeo.