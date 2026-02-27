Donald Trump advierte una posible “toma de control amistosa de Cuba” - Chilevisión

Antes de subir a un helicóptero, Trump compartió su diagnóstico sobre la situación que atraviesa el país al afirmar que "les va muy mal, son una nación fallida por decirlo suavemente".

El presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer la posibilidad de que su gobierno realice una operación de algún tipo en Cuba, en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo impuesto los últimos meses por Washington.

"El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben", declaró el mandatario a la prensa al salir de la Casa Blanca para un viaje a Texas.

"No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá tengamos una toma de control amistosa de Cuba", advirtió este viernes.

El sorpresivo mensaje de Trump ocurre a un día del ataque a una lancha procedente de Florida que llevaba a 10 hombres armadas en aguas territoriales de Cuba. De los cuatro fallecidos, uno de ellos era ciudadano estadounidense.

Antes de subir a un helicóptero, Trump continuó hablando de Cuba y compartió su diagnóstico sobre la situación que atraviesa el país al afirmar que "les va muy mal, son una nación fallida por decirlo suavemente".

"He oído de Cuba desde que era un niño, pero... ahora puedo ver un cambio. Marco Rubio está lidiando con ello al más alto nivel. No tienen dinero, no tienen comida, no tienen petróleo. Es una nación en grandes apuros y quieren nuestra ayuda".

El plan de Estados Unidos para Cuba

El plan que lidera Rubio, hijo de cubanos que abandonaron la isla en los años 50 antes de la Revolución, incluye "autorizar la reventa de petróleo venezolano a Cuba", según reportó Bloomberg el jueves.

"El Departamento del Tesoro afirmó que su Oficina de Control de Activos Extranjeros implementaría una política de licencias favorable para casos específicos. Las ventas que benefician al gobierno cubano siguen prohibidas (...)", señaló el medio.

"La estrategia de Trump incluye asegurar a las compañías energéticas que pueden vender petróleo y combustible a pequeñas y medianas empresas cubanas privadas", explicó la agencia, citando a fuentes que optaron por el anonimato.

stados Unidos mantiene un embargo comercial casi total sobre Cuba desde 1962, el cual se ha intensificado el último trimestre con un cerco energético que ha dejado a la isla con apagones de hasta 12 horas al día y sin combustible para aviones.