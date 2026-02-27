 Más trenes y seguridad: Las nuevas medidas de Metro por la llegada del súper lunes en Santiago - Chilevisión
27/02/2026 18:52

Más trenes y seguridad: Las nuevas medidas de Metro por la llegada del súper lunes en Santiago

Junto con las mejoras, la empresa de ferrocarriles anunció que este lunes 2 de marzo iniciarán sus operaciones las puertas de andén en la estación San Pablo de Línea 1.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Ante la inminente llegada de un nuevo súper lunes, día en que las ciudades del país volverán a su ajetreo habitual tras la temporada estival, Metro de Santiago anunció una serie de medidas para hacer frente a la contingencia.

Fue este viernes cuando la empresa de ferrocarriles presentó su Plan de Seguridad y Operacional 2026 junto a Carabineros, la PDI y la Delegación Presidencial, instancia que aprovechó para adelantar las medidas programadas para este 2 de marzo.

Las medidas de Metro por el Súper Lunes

Con el eslogan de "más seguridad, más frecuencia y mejor información para quienes viajan cada día en Metro", el servicio prometió las siguientes mejoras a partir del próximo lunes:

    • 24 trenes adicionales: Se espera 12% menos tiempos de espera en andenes y 14% más oferta de transporte en toda la red
    • 12 nuevos convenios de seguridad con municipios
    • 410 cámaras corporales de última generación
    • Más de 40 mil operativos de control de delitos e incivilidades
    • Nuevos guardias tácticos en estaciones

"Las medidas implementadas durante estos años permitieron aumentar en más de 20 puntos la percepción de seguridad en Metro, alcanzando hoy un 60% de valoración positiva por parte de nuestros usuarios", declaró el presidente de Metro, Guillermo Muñoz.

Instalación de puertas de ingreso al tren de la estación San Pablo del Metro de Santiago

Puertas en andenes listas para operar en San Pablo

Entre los anuncios, las autoridades también destacaron el inicio de la operación de puertas de andén en la estación San Pablo de Línea 1 a partir del lunes 2 de marzo.

El Gerente General de Metro, Felipe Bravo, señaló que la puesta en servicio de las puertas en San Pablo constituye un hito en la transformación de Línea 1 y anticipa la continuidad del proyecto en otras 6 estaciones durante el presente año, como Neptuno.

En esta última estación ya comenzaron las labores de instalación en horario nocturno para resguardar la continuidad del servicio. “Este proyecto nos permitirá avanzar hacia una operación más segura, confiable y con estándar internacional”, afirmó.

