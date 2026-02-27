Festival de Comedia en Chilevisión: A qué hora se presentan hoy Los Atletas de la Risa - Chilevisión

Vuelven las noches de comedia a Chilevisión, con un gran acto de apertura del emblemático trío. Conoce más detalles de esta segunda parte de festival acá.
Este viernes regresa el Festival de Comedia a las pantallas de Chilevisión con una segunda parte que promete hacer reír al público y a los televidentes.
Serán tres jornadas durante este fin de semana que contarán con más de 10 humoristas. Entre esos, Los Atletas de la Risa que abren la primera noche.
El emblemático trío se presentará este viernes 27 de febrero a las 22:30.
La rutina se transmitirá en la señal abierta de Chilevisión, tanto como en la señal digital en su sitio web y en la App MiCHV.
En esta jornada también se subirán al escenario Señor Kampos y Ángelo Soul.
Los comediantes complementarán esta gran noche que abre la segunda parte de festival.
Sábado 28:
Domingo 1: Especial del nuevo elenco del Club de la Comedia