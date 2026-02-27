 Festival de Comedia en Chilevisión: A qué hora se presentan hoy Los Atletas de la Risa - Chilevisión
27/02/2026 19:43

Festival de Comedia en Chilevisión: A qué hora se presentan hoy Los Atletas de la Risa

Vuelven las noches de comedia a Chilevisión, con un gran acto de apertura del emblemático trío. Conoce más detalles de esta segunda parte de festival acá.

Publicado por Catalina Vargas

Este viernes regresa el Festival de Comedia a las pantallas de Chilevisión con una segunda parte que promete hacer reír al público y a los televidentes.

Serán tres jornadas durante este fin de semana que contarán con más de 10 humoristas. Entre esos, Los Atletas de la Risa que abren la primera noche. 

A qué hora se presentan Los Atletas de la Risa 

El emblemático trío se presentará este viernes 27 de febrero a las 22:30.

La rutina se transmitirá en la señal abierta de Chilevisión, tanto como en la señal digital en su sitio web y en la App MiCHV.

Parrilla completa de este viernes

En esta jornada también se subirán al escenario Señor Kampos y Ángelo Soul.

Los comediantes complementarán esta gran noche que abre la segunda parte de festival.

¿Quiénes se presentan este fin de semana en el Festival de Comedia?

Sábado 28:

  • Mauricio "Mauro" Palma
  • Coronel Valverde
  • Rossy Rossy

Domingo 1: Especial del nuevo elenco del Club de la Comedia

  • Bodoque
  • Diego Urrutia
  • Claudio Michaux
  • Gonzalo "Gon" Trujillo
  • Lady Garfia
  • Lis la Cubana
