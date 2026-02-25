 Qué día vuelve el Festival de Comedia en Chilevisión: Estos son los humoristas que se presentarán - Chilevisión
Minuto a minuto
“Nunca me había pasado algo así”: Habló Fran Maira tras formalización por accidente en Lo Barnechea Alerta por dos incendios en simultáneo en Viña del Mar: Bomberos intenta controlar uno en vertedero Bandas violentas lideran delito: La evolución de las encerronas en el sector oriente ¿Quién es quién en el crimen de Jaime Solanes? Los roles de Gyvens Laguerre y el resto de los sospechosos Fran Maira quedó con arraigo nacional y firma mensual tras accidente en Lo Barnechea
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/02/2026 17:19

Qué día vuelve el Festival de Comedia en Chilevisión: Estos son los humoristas que se presentarán

Tras el triunfo de sus primeras tres noches, el evento regresa esta semana por las pantallas de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

El Festival de Comedia de Chilevisión triunfó con tres jornadas que con sus grandes exponentes hicieron reír al público y a los televidentes.

Pero esta fiesta de la comedia aún no termina: Quedan otros tres días donde se presentarán más de 10 humoristas, incluyendo a los integrantes del renovado Club de la Comedia

¿Cuándo vuelve el Festival de Comedia? 

La segunda parte de esta nueva apuesta regresa a las pantallas de Chilevisión en los próximos días de esta semana.

El viernes 27, sábado 28 y domingo 1 de marzo diversos comediantes vuelven a tomarse el escenario del Festival de la Comedia.

Parilla completa del Festival de Comedia

Los comediantes que se presentarán por día son los siguientes: 

Viernes 27:

  • Atletas de la Risa
  • Sr. Kampos
  • Angelo Soul 

Sábado 28:

  • Mauricio "Mauro" Palma
  • Coronel Valverde
  • Rossy Rossy

Domingo 1: Especial del nuevo elenco del Club de la Comedia

  • Bodoque
  • Diego Urrutia
  • Claudio Michaux
  • Gonzalo "Gon" Trujillo
  • Lady Garfia
  • Lis la Cubana

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

Lo último

Lo más visto

Fran Maira protagonizó accidente vehicular en Lo Barnechea: Conductor de motocicleta está en estado grave

Los equipos policiales están trabajando en las diligencias correspondientes para aclarar los hechos.

25/02/2026

Abrazado a su dueño: Un chihuahua fue el único sobreviviente de accidente aéreo en Perú

La mascota fue hallada "aferrada" al cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, una de las 15 víctimas fatales del siniestro.

25/02/2026

“El más sanguinario y violento”: Quién es “El Sapo”, el narco que corre con ventaja para suceder a “El Mencho”

Los expertos temen que la disputa del poder provoque una espiral de violencia en ese país.

25/02/2026

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

La llegada de mañanas luminosas y atardeceres tempranos ya tiene fecha. Entérate acá cuándo se cambia la hora en Chile este 2026 y qué hacer con tus dispositivos.

25/02/2026