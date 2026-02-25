Qué día vuelve el Festival de Comedia en Chilevisión: Estos son los humoristas que se presentarán - Chilevisión

Tras el triunfo de sus primeras tres noches, el evento regresa esta semana por las pantallas de Chilevisión.

El Festival de Comedia de Chilevisión triunfó con tres jornadas que con sus grandes exponentes hicieron reír al público y a los televidentes.

Pero esta fiesta de la comedia aún no termina: Quedan otros tres días donde se presentarán más de 10 humoristas, incluyendo a los integrantes del renovado Club de la Comedia.

¿Cuándo vuelve el Festival de Comedia?

La segunda parte de esta nueva apuesta regresa a las pantallas de Chilevisión en los próximos días de esta semana.

El viernes 27, sábado 28 y domingo 1 de marzo diversos comediantes vuelven a tomarse el escenario del Festival de la Comedia.

Parilla completa del Festival de Comedia

Los comediantes que se presentarán por día son los siguientes:

Viernes 27:

Atletas de la Risa

Sr. Kampos

Angelo Soul

Sábado 28:

Mauricio "Mauro" Palma

Coronel Valverde

Rossy Rossy

Domingo 1: Especial del nuevo elenco del Club de la Comedia

Bodoque

Diego Urrutia

Claudio Michaux

Gonzalo "Gon" Trujillo

Lady Garfia

Lis la Cubana