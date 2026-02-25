 Público lapida a Rafael Araneda: Encuesta revela aprobación y rechazo de animadores de Viña 2026 - Chilevisión
25/02/2026 18:07

Público lapida a Rafael Araneda: Encuesta revela aprobación y rechazo de animadores de Viña 2026

Personas consultadas por Natural Phone no quieren que el actual conductor siga acompañando a Karen Doggenweiler. Revisa acá las preferencias del público.

Publicado por Catalina Vargas

Una encuesta realizada por NaturalPhone respecto al Festival de Viña del Mar reflejó el gran apoyo con el que cuenta Karen Doggenweiler, su actual animadora.

Las respuestas de las personas consultadas apuntaban a lo mismo: Sugieren un cambio en la conducción del evento.

¿Qué animadora del Festival de Viña del Mar les ha gustado más?

Sobre esta pregunta, la animadora favorita del público es Karen Doggenweiler, quien ha cumplido dicho rol por dos años consecutivos y aún le quedarían los dos más.

949 personas apostaron por ella, mientras que Cecilia Bolocco se llevó el apoyo de 712 encuestados. Eva Gómez el de 389 personas y Tonka Tomicic de 306.

¿Quién debería acompañar a Karen Doggenweiler el próximo año?

José Antonio Neme, animador de la Gala de Viña, fue el nombre más apoyado por los encuestados con 709 preferencias.

Con 690 le sigue la opción de que solo ella presente a los artistas. 

Además, con la votación más baja de sólo 434 personas aparece Rafael Araneda la siga acompañando a pesar de que tendría un contrato hasta este 2026 para conducir el evento.

En la encuesta lo supera Sergio Lagos con 523 apuestas por el conductor de TV, quien ya ha asumido el rol de animar el Festival de Viña en ocasiones anteriores.

Semanas antes del comienzo de Viña 2026, la periodista Paula Escobar reveló que la organización lo tendría en la mira para sustituir a Araneda. 

Sin embargo, aún no se ha confirmado ningún cambio para las siguientes ediciones del festival.

¿Quién creen que sobra en esta edición del Festival de Viña del Mar?

Respecto a esta pregunta, 787 personas escogieron a Tonka Tomicic, quien este año se sumó a la organización actual del Festival de Viña del Mar para animar la gala junto a José Antonio Neme

Este fue su regreso oficial a la televisión tras la polémica del Caso Relojes y su divorcio con Parived.

