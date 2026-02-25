¿Quién es quién en el crimen de Jaime Solanes? Los roles de Gyvens Laguerre y el resto de los sospechosos - Chilevisión

Según lo recogido por la investigación hasta ahora, el exintegrante de Reggaeton Boys habría sido el nexo entre su exsuegro y el hombre que concretó el homicidio contra Jaime Solanes.

Surgieron nuevos antecedentes tras la detención y posterior formalización de Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, quien fue detenido la semana pasada por su presunta participación en el caso de sicariato del empresario Jaime Solanes, ocurrido en marzo del 2025.

Según el Ministerio Público, el cantante y el abogado, Miguel Ángel Cerda, cuñado de la víctima, se se habrían puesto de acuerdo para asesinar al denominado “empresario del plástico”.

El móvil, según baraja la Fiscalía, habría sido una millonaria herencia en disputa que asciende a más de 2 mil millones de pesos, razón por la cual Laguerre y su exsuegro habrían planificado elhomicidio con dos meses de anticipación.

Lo que se sabe hasta ahora con la investigación y la declaración de Gyvens es que Cerda lo habría contactado para que este le facilitara el contacto con un sicario.

Las conversaciones para sellar el trato se dieron en la propia casa del cantante y se contactaron con un hombre identificado como Víctor para que concrete el homicidio, entregándole fotos y datos para su identificación.

Quién es quién en el homicidio de empresario en Quinta Normal

Jaime Solanes

Empresario de 72 años y padre de cuatro hijos. Era dueño de la empresa Plásticos Solanes, ubicada en Quinta Normal, lugar donde fue asesinado al llegar a su trabajo en marzo del año pasado.

Gyvens Laguerre

Exintegrante de Reggaeton Boys quien habría hecho el nexo entre su exsuegro, Miguel Ángel Cerda, y el sicario que terminó con la vida del empresario.

Miguel Ángel Cerda

Abogado de profesión y cuñado de Jaime Solanes. Sería el autor intelectual del crimen tras acordar el homicidio con un sicario contactado por Gyvens, a raíz de un conflicto por una millonaria herencia.

Dolores Solanes

Es la hermana de la víctima Jaime Solanes. También se encuentra casada con el abogado Miguel Ángel Cerda.