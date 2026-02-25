Ke Personajes en Viña 2026: Este es el posible setlist de la banda argentina para debutar en el festival - Chilevisión

La agrupación de cumbia argentina promete hacer vibrar a la Quinta Vergara con un repertorio que incluiría sus interpretaciones más reproducidas en el continente.

Ke Personajes se alista para su debut en el Festival de Viña del Mar como una de las cartas más esperadas del cartel y con un amplio número de oyentes en nuestro país.

Esta noche la banda de cumbia argentina será la encargada de cerrar la cuarta noche del certamen viñamarino.

Una jornada en la que también se presentarán el músico colombiano Juanes y la comediante Asskha Sumathra.

Este es el posible setlist de Ke Personajes en su debut en Viña del Mar

Si bien la agrupación trasandina no ha revelado el listado de canciones que han preparado para su debut en Viña 2026, sus últimos shows permiten tener una aproximación al posible repertorio.

De acuerdo a las últimas fechas de Ke Personajes, es posible que esta noche sus fans puedan bailar y cantar al ritmo de las siguientes canciones: