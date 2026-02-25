“No lo podíamos creer”: Jesse Huerta sorprendió a una fanática y a su padre con entradas a Viña 2026 - Chilevisión

El artista mexicano suele repetir esta acción en la mayor cantidad de shows posibles, donde regala entradas que tengan una mejor ubicación.

Durante la tarde de este miércoles, previo a que comenzara la tercera jornada del Festival de Viña 2026, Jesse Huerta, integrante del dúo mexicano Jesse & Joy, sorprendió a una fan y a su padre con entradas para el show.

Nibaldo y su hija Javiera estaban en la galería cuando Jesse, quien grabó la situación con lentes inteligentes, se acercó utilizando una mascarilla para que el resto de los presentes no lo reconocieran.

Jesse le regaló entradas a una fanática y su padre

"¿Cómo te llamas? (...) Yo me llamo Jesse, mucho gusto", señaló el artista en un video publicado en su cuenta de Instagram y, a pesar de que con Javiera se presentó de la misma manera, la pequeña no lo reconoció.

Segundos más tarde, Huerta confesó: "Les voy a regalar dos boletos para que nos puedan ver más abajo, para que vean el show" y luego se bajó la mascarilla para tomarse una selfie, momento en que Javiera quedó en shock y estalló en llanto.

"No llores, no llores, no llores, Javiera, no", comentó el artista mexicano, quien incluso le autografió el sombrero a Javiera, en una dinámica que Jesse procura repetir en la mayor cantidad de shows como sea posible.

Horas más tarde, el padre de Javiera explicó a LUN: "Estaba asustado. Un hombre con mascarilla. Un hombre con mascarilla y sombrero nos hablaba y, como está la sociedad, pensé que me iba a asaltar o algo así".

"No lo podíamos creer. Ellos me gustan desde que era chica. Fue súper emocionante. Tanto que no pude decirle nada. Si es que él lee esto, quiero decir ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Estaba tan emocionada. Ahora estoy arrepentida de no haberle dicho nada", concluyó Javiera.

Revisa la publicación de Instagram: