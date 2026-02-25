 VIDEO | Las 4 diferencias en la foto oficial de Kast: Escudo no se usaba desde el retorno a la democracia - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Las 4 diferencias en la foto oficial de Kast: Escudo no se usaba desde el retorno a la democracia Pdte. Boric sale al paso por tensiones con EEUU: Decisiones se toman “en función del interés de Chile” Crece la lista de diputados desaforados: Revisa los que siguen recibiendo dieta parlamentaria Así es el retrato oficial de José Antonio Kast: Destaca particular detalle en su banda presidencial Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
25/02/2026 00:28

VIDEO | Las 4 diferencias en la foto oficial de Kast: Escudo no se usaba desde el retorno a la democracia

José Antonio Kast compartió su fotografía oficial como próximo presidente de la República. Existen al menos cuatro diferencias con los retratos anteriores: Se eligió el campo como fondo, a diferencia del presidente Boric que había optado por el mar. La banda que utiliza, que tiene bordado el escudo, se convierte en la primera vez que se utiliza desde el retorno a la democracia. Una tercera es que fue tomada en Pueto Varas. Finalmente, también destaca la actitud, pues aparece con una amplia sonrisa y dando un paso.

Lo más visto

Claudio Valdivia confirmó quiebre a un mes de oficializar romance: “Van a ser testigos de mi verdad”

El exchico reality compartió la noticia de su ruptura con la bailarina de Fiebre de Baile en sus redes sociales luego de preguntas de sus seguidores y aseguró que ahora se concentrará en sus proyectos personales.

24/02/2026

Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.

24/02/2026

En menos de 24 horas: Pincoya se hizo viral en Argentina con dos hilarantes momentos en Gran Hermano

La chilota ingresó anoche a la decimotercera edición de la versión argentina del reality show y, aunque no ha pasado un día, ya es una de las participantes más comentadas en redes sociales al otro lado de la cordillera,

24/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

24/02/2026
Publicidad