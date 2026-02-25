VIDEO | Las 4 diferencias en la foto oficial de Kast: Escudo no se usaba desde el retorno a la democracia - Chilevisión

José Antonio Kast compartió su fotografía oficial como próximo presidente de la República. Existen al menos cuatro diferencias con los retratos anteriores: Se eligió el campo como fondo, a diferencia del presidente Boric que había optado por el mar. La banda que utiliza, que tiene bordado el escudo, se convierte en la primera vez que se utiliza desde el retorno a la democracia. Una tercera es que fue tomada en Pueto Varas. Finalmente, también destaca la actitud, pues aparece con una amplia sonrisa y dando un paso.