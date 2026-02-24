 Pdte. Boric sale al paso por tensiones con EEUU: Decisiones se toman “en función del interés de Chile” - Chilevisión
24/02/2026 22:33

Pdte. Boric sale al paso por tensiones con EEUU: Decisiones se toman “en función del interés de Chile”

El mandatario señaló que la iniciativa se encuentra en evaluación conforme a la institucionalidad del país, pero adelantó que, debido a que excede los plazos de su gobierno, tendrá dependerá de la administración de Kast.

Publicado por CHV Noticias

El presidente Gabriel Boric salió al paso de la controversia que se ha generado por el proyecto de cable submarino Chile-China Express que tiene como fin conectar al país con Asia a través de fibra óptica. 

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que se encuentra en evaluación conforme a la institucionalidad del país. 

También señaló que ahora el futuro de este proyecto dependerá de lo que resuelva el gobierno entrante de José Antonio Kast. 

“Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”, escribió.

El presidente recalcó que en su gobierno las decisiones se toman siempre en función del mejor interés de Chile y su gente, haciendo respetar nuestras leyes, nuestro principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Chile como una política de Estado”.

“Y justamente como Jefe de Estado es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo. Así será”, cerró. 

¿Qué es el proyecto de cable submarino?

El proyecto de cable submarino Chile-China Express es una iniciativa impulsada por la empresa China Mobile y tiene como fin conectar a los dos países mediante fibra óptica.

El conflicto tomó otro carácter cuando Estados Unidos acusó que el proyecto pondría en riesgo la seguridad de la región. 

Tras eso, la administración de Donal Trump revocó las visas del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y de su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

