“Pasamos por algo grande”: Perla Ilich preocupa con publicación donde pidió “ayuda como mamá” - Chilevisión

25/02/2026 00:30

“Pasamos por algo grande”: Perla Ilich preocupa con publicación donde pidió “ayuda como mamá”

En horas de la tarde de este martes, la celebridad fue hasta su cuenta de Instagram para alertar sobre un problema que le ocurrió a ella y a su hija. Sin embargo, evitó entregar mayores detalles.

Publicado por CHV Noticias

En horas de esta tarde, Perla Ilich publicó una breve pero inquietante historia en Instagram que causó preocupación entre sus miles de seguidores.

La gitana, quien saltó a la fama luego de protagonizar un popular docureality, compartió un texto donde dejó entrever que ella y su familia estarían atravesando una mala situación.

"Mi gente, en un momento les voy a pedir como mamá su apoyo", comenzó diciendo en la plataforma. "Pasamos por algo grande y ustedes mejor que nunca me conocen desde los 17 años", sinceró.

Aunque a continuación no entregó mayores detalles, sí desclasificó que en el tema en cuestión estaría involucrada su hija, por lo que pidió apoyo a su comunidad digital.

"Hoy necesito el apoyo de muchos de ustedes para que no se defienda lo indefendible en contra de los niños", pidió Ilich en la red social, aún sin revelar lo ocurrido.

CHV Noticias tomó contacto con Perla Ilich y declinó entregar mayores antecedentes, aunque precisó que este miércoles explicará el contexto detrás de su publicación. 

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

