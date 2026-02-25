“Todavía tengo su regalo”: Nicki Nicole confiesa que Pincoya es su favorita de Gran Hermano Argentina - Chilevisión

La artista argentina rememoró el momento cuando Jennifer Galvarini le hizo un especial obsequio en la versión de Chilevisión del reality.
Nicki Nicole reveló quién es su participante favorita de la nueva edición de Gran Hermano Argentina: Pincoya.
A través de sus historias de Instagram apoyó a la chilena que fue finalista de la primera temporada de la versión chilena.
Con emoción, la cantante argentina publicó una fotografía de una pantalla de TV, donde aparece Pincoya en el recordado "confesionario".
"¡Mi favorita! Todavía tengo su regalo", añadió Nicki Nicole aludiendo al momento en que se conocieron casi tres años atrás en la casa de Gran Hermano.
La artista ingresó una noche de sorpresa al programa y allí pudo compartir con Pincoya, quien le obsequió una muñeca de protección.
El video fue publicado primero por un fanático del reality y luego Nicki Nicole lo resubió para rememorar ese icónico encuentro.
Necesito que La Pincoya cuente cuando le regaló una muñeca de protección a Nicki Nicole #granhermano pic.twitter.com/pGmFkuVcaw— Lefro (@Lefrotv) February 24, 2026