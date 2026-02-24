Así es el retrato oficial de José Antonio Kast: Destaca particular detalle en su banda presidencial - Chilevisión

Este martes se dio a conocer el retrato presidencial de José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

La imagen muestra al mandatario electo en un paisaje campestre en Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) indicó que "el fondo principal es el cielo de Chile. Un símbolo profundo, transversal y reconocido por todos. “Puro Chile es tu cielo azulado”. El verso del Himno Nacional no describe únicamente un paisaje. Habla de claridad. Habla de esperanza. Habla de un país que se eleva después de la adversidad".



El detalle en retrato oficial de José Antonio Kast

La fotografía también cuenta con un detalle especial en la banda presidencial, ya que se incluyó al escudo nacional bordado al centro.

Según detalló la OPE, esto representaría "la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas".

Cabe mencionar que ningún otro presidente desde el regreso a la democracia tuvo el escudo en su banda presidencial. Incluso, en los casos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos no portaban una banda.

"La banda presidencial ha tenido distintas configuraciones a lo largo de la historia, pero el Escudo Nacional —establecido en el siglo XIX— ha sido siempre el símbolo del Estado soberano, utilizado por presidentes de diversas corrientes políticas como representación de la Nación y no de un gobierno", agregó el comunicado.

"El Escudo no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile. Ubicarlo al centro no es apropiación política, sino reafirmación institucional", añadieron.