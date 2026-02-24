 Así es el retrato oficial de José Antonio Kast: Destaca particular detalle en su banda presidencial - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric sale al paso por tensiones con EEUU: Decisiones se toman “en función del interés de Chile” Así es el retrato oficial de José Antonio Kast: Destaca particular detalle en su banda presidencial Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU Aumenta número de fallecidos por tragedia de Renca: Confirman una nueva víctima fatal Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de TENS en La Pintana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
24/02/2026 21:27

Así es el retrato oficial de José Antonio Kast: Destaca particular detalle en su banda presidencial

La imagen del mandatario electo fue tomada en un paisaje rural en Puerto Varas. Además, cuenta con un detalle que representa la "tradición republicana más amplia de Chile".

Publicado por CHV Noticias

Este martes se dio a conocer el retrato presidencial de José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

La imagen muestra al mandatario electo en un paisaje campestre en Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) indicó que "el fondo principal es el cielo de Chile. Un símbolo profundo, transversal y reconocido por todos. “Puro Chile es tu cielo azulado”. El verso del Himno Nacional no describe únicamente un paisaje. Habla de claridad. Habla de esperanza. Habla de un país que se eleva después de la adversidad".

El detalle en retrato oficial de José Antonio Kast

La fotografía también cuenta con un detalle especial en la banda presidencial, ya que se incluyó al escudo nacional bordado al centro.

Según detalló la OPE, esto representaría "la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas".

Cabe mencionar que ningún otro presidente desde el regreso a la democracia tuvo el escudo en su banda presidencial. Incluso, en los casos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos no portaban una banda.

"La banda presidencial ha tenido distintas configuraciones a lo largo de la historia, pero el Escudo Nacional —establecido en el siglo XIX— ha sido siempre el símbolo del Estado soberano, utilizado por presidentes de diversas corrientes políticas como representación de la Nación y no de un gobierno", agregó el comunicado.

"El Escudo no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile. Ubicarlo al centro no es apropiación política, sino reafirmación institucional", añadieron.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028

Lo último

Lo más visto

Claudio Valdivia confirmó quiebre a un mes de oficializar romance: “Van a ser testigos de mi verdad”

El exchico reality compartió la noticia de su ruptura con la bailarina de Fiebre de Baile en sus redes sociales luego de preguntas de sus seguidores y aseguró que ahora se concentrará en sus proyectos personales.

24/02/2026

Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.

24/02/2026

En menos de 24 horas: Pincoya se hizo viral en Argentina con dos hilarantes momentos en Gran Hermano

La chilota ingresó anoche a la decimotercera edición de la versión argentina del reality show y, aunque no ha pasado un día, ya es una de las participantes más comentadas en redes sociales al otro lado de la cordillera,

24/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

24/02/2026
Publicidad